Nei til homoterapi!

Vi som samfunn må være tydelige på at ytrings- og religionsfriheten stopper i det den diskriminererer og skader andre mennesker.

Samfundets medlemmer vedtok under Samfundsmøtet 16. november en resolusjon om å støtte innføringen av en lov mot konverteringsterapi, ofte referert til som homoterapi. Samfundet er et samlingssted og en konsertarena, men innehar også en politisk profil som vi jobber for. Resolusjoner er en viktig del av denne profilen.

Homoterapi har den siste tiden blitt aktualisert gjennom Morten Hegseths dokumentarserie om temaet. I serien møter han folk som har gjennomgått konverteringsterapi, og konfronterer de som gjennomfører dette. Konverteringsterapi er et forsøk på å endre en persons seksuelle legning gjennom terapi eller alternative metoder. Dette har blitt tatt i bruk i flere kristne frikirker, og er enormt skadelig for unge som er i en usikker fase i livet.

I serien blir statsminister Erna Solberg spurt om hva hun mener om et forbud.

– Nei, jeg er litt skeptisk til det. Å bli et samfunn som forbyr ytringer og meninger vi ikke liker, er også et farlig samfunn å leve i. Det burde homofile tenke også, svarer hun.

Nå støtter hun en utredning om et eventuelt forbud.

Staten og samfunnet har en lang og skamfull forhistorie med forsøk på å kontrollere og forandre menneskers seksualitet. Å i dag skulle forsvare slike praksiser ved å henvise til ytrings- og religionsfrihet, og det attpåtil av vår egen statsminister, er helt uakseptabelt. Et forbud mot homoterapi bryter ikke med ytringsfriheten, og det støtter heller opp rundt menneskerettighetene.

EU har oppfordret sine medlemsland til å forby dette, og i flere stater i USA har slik behandling blitt forbudt. Menneskerettighetseksperter, likestillingsombudet og Norsk Psykologforening er enige om at homoterapi for det første ikke virker, men enda viktigere: det er skadelig. Vi trenger at våre politikere sender et tydelig signal om at homoterapi ikke er greit. Unge som utsettes for dette trenger å vite at det ikke er sånn det skal være. Din religionsfrihet og ytringsfrihet skal ikke overkjøre andres rett til å være seg selv.

Vi kan ikke akseptere at overgrep og diskriminering skjer i ytrings- og religionsfrihetens navn. For det er gøy med glitter og rosa hår i Pride-paraden, men det er i situasjoner som dette man må vise hva det betyr at alle mennesker er like mye verdt og har rett til å elske den de vil.

