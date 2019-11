Kjære Studenttinget – fortell oss hva dere gjør!

Om Studenttinget skal øke oppslutningen, må de begynne å fortelle studentene hva de driver med.

En oppslutning på 10,72 prosent er i utgangspunktet ikke noe å rope hurra for, uansett hvor du stiller til valg. Demokratisk utøvelse burde være den ultimate prokrastineringsaktivitet i semesteroppgavesesongen. Når 89,28 prosent av velgermassen likevel ikke gidder å bruke tre minutter av livet på å avgi en stemme, tyder det på at det utvilsomt er en vei å gå for det påtroppende Studenttinget når det kommer til synlighet blant studentene.

Studenttingslederen sier til Under Dusken at det i årets valg har vært lett for studentene å tilegne seg kunnskap om kandidatenes meninger. Med både valgomat og kandidatbeskrivelser lett tilgjengelig på valgnettsiden skal kandidater og valgarrangører ha honnør for å ha gjort det relativt enkelt å få et visst inntrykk av hvem du burde stemme på.

Problemet for Studenttinget er at informasjonsflyten har en tendens til å stoppe opp etter endt valg. En rask gjennomgang av Studenttingets facebook- og nettside viser at selv om selve valget får greit med omtale, er våre folkevalgte heller sparsommelige med opplysninger om egen politikk. I en uformell opptelling av årets kandidater fant jeg hele seks stykker som stilte til gjenvalg, pluss fire varamedlemmer som ønsket permanent plass ved møtebordet. Spørsmålet er hvordan jeg som velger kan ha noen som helst formening om hvorvidt disse kandidatene har gjort en god jobb eller ikke?

Studenttingets vedtatte politikk er, i motsetning til kandidatenes meninger om campus og godt læringsmiljø, ikke noe det kan sies å være lett å tilegne seg kunnskap om.

Med mindre du liker å lese møtereferater skrevet på målformen «byråkrat», er det eneste alternativet deltakelse på tre-fire timer lange møter i noen av Realfagsbyggets minst kreativt innredede klasserom dersom man ønsker å holde seg oppdatert. Om heller ikke dét frister, er det nesten skremmende vanskelig å finne ut hva Studenttinget egentlig bedriver tiden med mellom valgene.

Når jeg gir min stemme til noe vil jeg helst vite hva konsekvensene blir om jeg velger feil. Uten mer informasjon om hvilke vedtak Studenttinget gjør i løpet av et år, er det vanskelig å ta et informert valg. Jeg håper forøvrig de nyvalgte studenttingsrepresentantene gjør en god jobb. Og en del av den jobben vil bli å fortelle resten av oss hva de driver med.