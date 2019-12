2019 går mot slutten, og vi ser tilbake på noen studentnyheter som definerte året som gikk.

Ny stipendordning

fra 40 til 25 prosent, mens de resterende 15 prosentene blir kun omgjort til utdanningsstipend ved fullført gradsutdanning.

Nybyggprosjektet så framgang

med flere viktige vedtak. 12. januar stemte Storsalen over romprogrammet for nybygget. Flertallet gikk for alternativ tre, som inkluderte både konsertscene og blackbox. I sommer bevilget Trondheim kommune 15 millioner kroner til nybygget, men det ble ikke bevilget penger over statsbudjettet denne gangen. Etter at vedtaket ble utsatt tidligere i høst , kunne Storsalen i november godta bevilgningen til fyllingen i Nidelva - et prosjekt man på grunn av rasfaren i området er helt avhengig av at blir gjennomført dersom det skal bygges på Fengselstomta bak Samfundet.

Alle skal ut

ISFiT

Moser-teamet fant nye hjerneceller

Metrobussene

Bovim

Puslespill

IHS

En lang og komplisert konflikt ved Institutt for Historiske Studier førte eventuelt til nedleggelsen av instituttet under et styremøte den 31. oktober. På nyåret etablerte NTNU-ledelsen en arbeidsgruppe med mandat til å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet, og leverte en rapport med funn og forslag til framgang. Som resultat blir IHS splittet i to institutter fra desember, hvor Anne Borg beholder det organisatoriske ansvaret. Problemene ved instituttet startet allerede i 2013, da de gikk fra en valgt ledelse til en ansatt, og det har siden utviklet seg et til et dårlig arbeidsmiljø for de ansatte.

Lokalvalg

Årets lokalvalg ble preget av debatten rundt bompenger. Med lister fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i flere av landets kommuner, debatt om lokale fødeavdelinger og en betraktelig økning i oppslutning til Senterpartiet, var det bygda mot byen som satte sitt preg på ordskiftet under årets valg. NRK møtte kritikk etter at det kom fram at programmet Folkeopplysningen hadde prøvd å påvirke skolevalget ved en skole i Lillestrøm, blant annet gjennom falske profiler på sosiale medier. For Trondheim sin del var dette det første valget etter kommunesammenslåingen med Klæbu – Rita Ottervik og den rødgrønne koalisjonen fikk beholde flertallet, til tross for en kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet.

UKA

under navnet Vivillé . Slagordet «magiske øyeblikk» preget festivalen, og UKEsjef Julian Mæhlen tok tak i både nye og gamle tradisjoner hvor UKEtoget ble arrangert for første gang på 18 år. På den mer nyskapende siden ble det satt i gang en «grønn UKE» for første gang, hvor festivalen satt fokus på bærekraft og miljø. Likevel ble det rettet kritikk mot UKAs hovedsamarbeidspartner, Equinor, hvor miljøorganisasjoner anklaget UKA for grønnvasking. UKA satte også rekord med Nord-Europas største silent disco.

Protester

Campusutvikling

bekreftet at det bevilges 40 millioner til planleggingsprosessen av campus-prosjektet i statsbudsjettet for 2020.

Foodora-streik

Sykkelbudene i Foodora streiket for tariffavtale og kompensasjon for skade og slitasje på utstyret de selv må stille med. Streiken, som varte i fem uker fra august til september, endte med at Foodora møtte kravene til syklistene. Resultatet ble et tillegg på grunnlønn, tillegg for utstyr og et eget vintertillegg, som i sum utgjør 15 000 kroner i året for fulltidssykkelbudene.







Underskudd ved Institutt for musikk

Gonoré fortsatt i vinden

I år ble det stopp i budsjettet til Institutt for musikk, da det ble oppdaget at det i tidligere år har blitt brukt mer enn de har. Underskuddet ble så stort at styret til Det humanistiske fakultet tok grep om situasjonen, og instituttleder Nora Kulset fikk oppgaven med å nøste opp i økonomien. Selv om endringene av studieplanene ble gjort med studentene i bakhodet, opplevde noen av elevene uro rundt kuttene som ble gjort. Spesielt praktiserende musikere følte på endringene, men holdt tillit til ledelsen. Spredningen av kjønnssykdommen gonoré fortsetter, ifølge tall presentert av NRK. Økt reising, med seksuelle interaksjoner som følge, siteres som en årsak for økningen forteller en sykepleier ved Sit. Selv om sykdommen begynner å utvikle resistens mot de fleste typer antibiotika, er det likevel håp nå som forskere kommer nærmere å skape en vaksine som stopper bakterien bak gonoré.