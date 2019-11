Oppgrader den blasse og kjedelige bollen med First Price-nudler til et førsteklasses måltid.

Du trenger: 200-300g eggnudler eller fullkornsnudler

2 gulrøtter kuttet i tynne strimler

3-4 vårløk, finkuttet

1 chili, finkuttet

1 schnitzel av kylling eller svin per person (du kan også steke eller koke kylling- eller svinefilet i stedet)

1 egg per person



Kraft: 2 ss sesamolje

Ca. 1 liter kraft av grønnsaker, kjøtt eller kylling (hjemmelaget gir det beste resultatet, men ferdigkjøpt fond fungerer også fint)

2 hvitløksfedd, revet

1 tommelstor bit revet ingefær

2 stjerneanis

En klype korianderfrø

En klype sukker

1 ss eddik

Ca. 1 ss tabasco (eventuelt finkuttet chili)

100 g sopp

Saft og revet skall fra 1/2 sitron eller 1 lime

Et måltid med nudler i hovedrollen trenger ikke være smakløst eller se kjedelig ut. Med noen få ekstra ingredienser vil de tynne pastatrådene, velkjent for de fleste studenter, heves flere hakk.

Om budsjettet ikke er det største, kjøp billige nudler og bruk krydderposen som base i stedet for kraft, men vær da påpasselig med mengden soyasaus slik at det ikke blir altfor salt. Fjern schnitzelen, bruk grønnsakskraft, øk mengden og variasjonen av grønnsaker, så har du et vegetarmåltid uten at det går på bekostning av smaken. Uansett hvilke ingredienser du velger å bruke vil du garantert ende opp med en smakfull og varmende bolle ekte trøstemat - perfekt for disse dager, nå som kulda og eksamensperioden setter inn.

Les også: Blackboard er litt som blackface i 2019.

PS: Nudlene absorberer mye av kraften dersom de kokes i den. Om du ønsker mer kraft og noe som i større grad minner om en nudelsuppe, kan du koke nudlene for seg selv i vann og helle kraften over ved servering.

Slik gjør du:

1) Riv hvitløk og ingefær, og stek i sesamolje på medium varme i en kasserolle i et par minutter mens du rører om. Tilsett sopp og stek videre i et minutt. Ha i kraft, korianderfrø, stjerneanis, eddik, sukker og tabasco. Kok opp og la det koke i minimum 10-15 minutter.

2) Kutt gulrot, vårløk og chili og legg til side. Sil av kraften, men ta vare på soppen. Sett kraften tilbake på platen og kok videre.

3) Stek schnitzel på middels til høy varme i smør eller olje til den har fått en fin og gylden stekeskorpe. Legg til side og la fettet renne av på et papir. Skjær opp i tynne skiver.

4) Kok egg slik du ønsker det og skyll i kaldt vann før det skrelles (7-8 minutter koketid er passende om du ønsker en smilende plomme).

5) Ha nudlene i kraften, og kok etter anvisning på pakken. Tilsett soyasaus og sitron- eller limesaft og skall mot slutten av koketiden. Smak til om du ønsker mer soya, syre eller chili/tabasco.

6) Ha nudler, sopp og kraft i en bolle og topp med vårløk, chili, gulrot, schnitzel og egg.

Er baking mer din greie? Gjør bestemor stolt med nydelig gjærbakst