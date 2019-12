Eksamenskandidatens guide til jula

Her er en liten guide til hvordan du kan føle på julestemningen, slik at du kan komme deg gjennom eksamenstiden med vettet i behold.

Det er litt skummelt å si: «Nå er det snart jul!» På én side kan reaksjonen man får være «Yay, det er snart jul», men den kan også fort bli «Faen, det er snart jul, da er det snart eksamen og jeg må overleve eksamen før jeg får feire jul,» Men vet du hva? Det er snart jul!

Julemarked

Hvert år er det et stort julemarked på torget som byr på diverse hjemmelagde produkter og god og koselig mat (la oss håpe det verste av byggingen er overstått). Markedet åpner 6. desember og er åpent alle dager fra 11:00 til 19:00. Stikk innom Kafélavvoen, kjøp deg reinsdyrpølse, brente mandler, alt etter egen lyst! Om det er dårlig med råa, kan man bare gå rundt og lukte på den gode maten.

Nidarosdomen

Selv for oss ikke-religiøse er Nidaros-domen et vakkert bygg. Gå innom en kveld og kjenn på stillheten, eller kanskje du finner et kor, sånn som i Home Alone? Bare håp du ikke møter på to skurker… kanskje greit å strø litt julepynt på gulvet ved vinduet bare sånn for sikkerhets skyld.

Kakao på Skydstasjonen

Den hjemmelagde kakaoen på Skydstasjonen er byens beste. Eller så sies det i alle fall. Ta med en venn eller drikk kakao for to alene. Hvis ikke kakao frister så har de også sildebuffe, og sild er jo julete det?

Gå en tur i marka

Snø er en uting, men den får skogen til å se ganske pen ut. Ta deg en tur i marka og besøk en av de mange turhyttene du finner utenfor Trondheim sentrum (f.eks. Estenstadhytta og Skistua). Ta deg en velfortjent bolle og trask så tilbake til skolebøkene når du er klar (eller det stenger).

Pirbadet

Litt rart med badeland til jul? Neida. Kroppen og hodet ditt har godt av å drive vektløs i varmt vann og ta bomba fra bassengkanten. Ta deg også en tur i utebadet. Om det absolutt må være julete, ta på deg en nisselue (Advarsel: det kan hende badevakt er lite begeistret for dette).

Adventskonsert med TKS og TSS på Samfundet

Den 1. desember har TKS (Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening) adventskonsert på Samfundet og vil by på både nye og gamle julesanger. I tillegg kommer TSS (Trondhjems Studentersangforening), Snaustrinda, Knauskoret og Candiss med innslag. Hvis du er veldig glad i sang, kom!

Kurt Nilsen 2. – 4. des, Odd Norstoga 17. des

Kurt Nilsen og Odd Norstoga har blitt julegjengangere her i Norge og julekonsert med en av de to, potensielt begge om man har lyst, burde fylle enhver med julestemning. Konsertene holdes i Olavshallen, så ta noen glass av foretrukken alkoholholdig drikke (eller ikke, null drikkepress) og syng med: «Grisen står og hyyyyyyyyler!»

Søndagsfilm på Samfundet

Den 30. november har Studentersamfundets Filmklubb juleavslutning og viser Harry Potter og De Vises Stein (på engelsk). Har man medlemskap koster det 40kr, uten er det 100kr som inkluderer medlemskap for semesteret (litt uheldig å kjøpe på semesteravslutningen, men fortsatt billigere enn kino!). Ultimat julestemning med en god dose nostalgi.

