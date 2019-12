Skammens år

2019 har vært et år preget av skam. Vi i kulturredaksjonen har laget ord vi mener har potensial til å vinne prisen som årets nyord. Her er vår offisielle liste.

Sugerørskam

La oss være ærlige: Det er vanskelig å drikke fra kopper. Det blir så mye søl! Alle hvite skjorter blir fulle av iskaffe, rødvin og cola. For noen år siden var ikke dette et problem fordi ingen visste at hver eneste skilpadde i verden har et sugerør i halsen på grunn av vårt forbruk. Å drikke fra sugerør er nesten verre enn å bruke pels. Derfor er vi her for å slå et slag for sugerøret. Redd skjortene dine - sug mer!

Bruker-mye-vann-skam

Eller som vi liker å kalle det: litt-for-lang-dusj-skam. Forestill deg den følelsen du får etter en lang, varm dusj, etter en kald, mørk novemberdag. Denne deilige følelsen av renhet og avslappethet er truet til fordel for «jeg kunne kanskje korta ned den dusjen med fem minutter?».

Avokadoskam

O du tacoens sjel, du Schrödingers yndling — både moden og råtten, død og i live — du alle budsjetters forbudne frukt: Hvorfor er du så lite grønn? Det kreves nemlig 70 liter vann for å dyrke kun én avokado. Akk, var det bare motsatt!

Byskam

Det er ikke like lett å være fra storbyen lenger. Som storbyborger blir du pålagt skyld for å ikke tenke på distriktene, samt den pågående sentraliseringa. Byfolk har lenge gått rundt med nesa i skyene, noe vi ser er på vei til å snu. Den skammen byfolk må føle på i 2019 er svært reell, og noe vi må ta på alvor.

Justisministerskam

«Are you from Norway? Aren’t you the ones who have had like ten different Ministers of Justice in the last year?» Det er bare å senke øynene. Det finnes ikke noe forsvar. Den norske justisministerposten er en internasjonal vits. Men, om de bare visste! Om de bare så det store bildet! Det er som om ingen forstår hvor vanskelig det er å finne en politiker som aldri har begått lovbrudd i sitt liv. Som om lovlydige politikere grodde på trær. Én liten feil er nok til å vekke mistillitsforslag for tiden. Ingen forstår hvor lett det er å komme i skade for å lekke statshemmeligheter til Iran, eller anklage terrorrammede partier for terrorisme. Cancel culture gone too far.

Fruktbarhetsskam

Det har snart gått et helt år siden Ernas nyttårstale, men Norge er fortsatt fullt av tomme livmorer. Det er hardt å gå rundt med kun indre organer der hvor babyfabrikken for lengst burde ha satt igang produksjonen. Noen av oss har hatt mensen i over ti år, og så har vi ennå ikke dyttet ett eneste levende vesen ut av babyhullet! Statistikken over den kommende eldrebølgen henger på våre barnløse skuldre som verden tynget på Atlas. Dette er tross alt kun et personlig ansvar som må ses på helt separat fra samfunnsstrukturer og politiske beslutninger.

Drikkeskam

Som om alkoholprisene og utkasterne ikke plaget oss hobbyalkoholikere nok, så skal vi nå attpåtil skamme oss over å drikke. Alt dette fokuset på drikkepress har gått litt for langt. Javel javel, så er du religiøs og avholds da. Du drikker ikke av helsegrunner, deg om dét. Okei, du liker ikke alkohol du men hva har det med saken å gjøre? La oss nå uansett få kose oss, og la bakfylla være straff nok. Alkoholisme er jo tross alt en muskel, og muskler må trenes.

Kokainskam

I det siste har det kommet fram at arbeiderne som framstiller kokain ikke har tariffavtale. Dette har naturligvis sendt sjokkbølger gjennom utestedsdoer over hele landet. Kan man med god samvittighet sniffe en stripe som man vet at ikke er etisk produsert? Man blir fiendtlig beglodd bare man snufser litt på do i disse dager. Det får da være måter på. Er det ikke lov å kose seg lenger? Arbeiderne får da ikke bedre betalt om vi boikotter industrien, heller. Sniff med stolthet!

Krenkeskam

Er du en av dem som sier ifra når du synes en vits er for drøy, upassende, rasistisk, og får høre at du bare er «krenka»? Vel, vi føler med deg. I år har all form for kritikk blitt avfeid som krenking. Og det er lett å føle på denne usikkerheten. Nå er vi ikke lenger sikre på hva som er verst: Å bli kalt rasist, eller å bli kalt krenka?

Skamskam

Skammen over å skamme seg. Du vil helst være en av dem som flyr x antall ganger i løpet av et år, røyker, og spiser rødt kjøtt fullstendig uten dårlig samvittighet. Men du klarer ikke la være, skammen er for stor, og du gir etter for gruppepresset. Men ikke skam deg over det i ensomhet, la oss skamme oss sammen i fellesskap.