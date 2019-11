Her kan du tømme bobildassen og spise sviskekompott

Sandmoen kro har perfeksjonert konseptet veikro.

SANDMOEN KRO Sandmoflata (E6 sør for Tiller)



VI SPISTE:

Kjøtt, fisk, salat



PRIS:

229 kroner inkludert kaffe



HVEM PASSER DET FOR:

Deg som bare leser papiraviser



INSIDERTIPS:

Tøm bobildassen i samme slengen.

– Jeg elsker sviskekompott, utbryter en henrykt Piffi, mens han ser bort på den oljefargede massen som skal forestille en dessert.

Gastromat rynker på nesa, og deler åpenbart ikke kollegaens sans for gubbedessert. De to gourmetene befinner seg på Sandmoen kro – en veikro plassert strategisk mellom et asylmottak og en tømmeplass for bobiler. Utenfor høres brummingen fra vogntogene på vei mot metropoler som Oslo, Kristiansund og Berkåk.

Inne hersker en mer avslappet stemning. En bebrillet herremann i brun skinnvest leser dagens papirutgave av VG, mens et eldre par nyter kaffen som om det skulle være cognac av beste merke.

Fire retters middag

De to godt vante og umåtelig kyndige restaurantanmelderne gjør store øyne når de studerer middagsbuffén. Sjenerøse mengder grillkylling, seibiff, karbonader, blomkålsuppe og mandelpudding er bare noe av det de kan velge i. Til og med en salatbuffé er inkludert i prisen.

– Dette er den saftigste seibiffen jeg har smakt, utbryter Piffi, etter å ha inntatt et stykke av fisken som trives godt i blokk.

– Karbonadene har null tygge-motstand. Perfekt for gamlinger uten tenner, berømmer Gastromat, mens han studerer et skatoll inspirert av norsk bonderomantikk og de sterile lysspottene i taket.

Han tar en bit av et kyllinglår som har fått en dose for mye salt.

Sviskekompott med ulveflir

Piffi er allerede i full gang med desserten. Sviskekompotten omringes av et sjenerøst lag med fløte, før den finner veien inn i Piffis monstergap. Vil hans forventninger bli gjort til skamme?

Et stort ulveglis brer seg over Piffis sensuelle lepper.

– Sviskekompotten er utmerket! Akkurat passe syrlig.

Selv Gastromat er enig. Nå har han også fått seg en ny favorittdessert.

