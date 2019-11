Tre nye artister bekreftet til Pstereo

Festivalen satser både på gamle travere og ferskinger i nytt slipp.

Wolfmother, Honningbarna og SKAAR tilføyes på listen over artister trønderne kan oppleve live på Marinen neste august. Bookingansvarlig Kim Aasli har fortalt i et tidligere intervju med Under Dusken at publikum vil ha en anelse om hvordan plakaten til Pstereo 2020 blir før jul.

Rocken som helst burde oppleves live

Hardrockbandet Wolfmother er mest kjent for sin nostalgiske, tilbakeskuende musikk med referanser til den romantiserte æraen på 1970-tallet. Siden debuten i 2005 har bandet toppet lister både i hjemlandet Australia og internasjonalt. Deres nyeste album fra 2016, Victorious, høstet også gode tilbakemeldinger. Likevel skriver Pstereo i en pressemelding at det er på livescenen materialet virkelig kommer til sin rett.

Bookingansvarlig Kim Aasli sier i et intervju med Under Dusken at de lenge har hatt Wolfmother på radaren.

– De skulle egentlig spille som special guests en gang tidligere, men turneen deres ble avlyst. Siden de er australske pleier de å legge festivalturneen i Europa til juni, men nå skal de ha den i august. Det er et band mange har et forhold til, og de har et stort publikum i Norge.

Punkbandet Honningbarna har nylig kommet tilbake etter en pause de omtalte som «pappapermisjon» til Se og Hør, før de postet på Facebook i ettertid at dette var en spøk. Nå er gutta fra Kristiansand endelig tilbake.

Den ville, prisvinnende scene-tilværelsen og politiske tekster har vært deres største kjennemerker siden debuten i 2010. Ti år senere fortsetter bandet å levere korte, slagkraftige låter. Det nyeste eksempelet på dette er singelen «King Kong Justice» som kom i sommer.

Honningbarna har spilt på Pstereo en gang tidligere. Dette var en av deres første konserter i Trondheim. Aasli forteller at de godt kunne ha booket Honningbarna igjen tidligere, men at det føltes rett å gjøre det nå.

– Det må jo være ett av Norges beste liveband. De har alltid vært gode, men «King Kong Justice» og de andre nyere låtene gir bandet en ny dimensjon.

Satser på nykommer

Foto: Pernille Sandberg SKAAR skal spille under Pstereo.

21-åringen fra Stord gjør seg også bemerket med musikk til skjermen. Låta hennes «Higher Ground» ble skrevet til spillefilmen Battle som kom i høst og har over syv og en halv million streams på Spotify. «It’s Christmas After All» kommer til å høres som soundtrack på Netflix-serien Hjem til jul, med premiere i desember.

SKAAR sin til tider drømmende, men oftest kraftige pop er i samme stil som artister som Sigrid, med jordnære tekster og polerte produksjoner. Pstereo omtaler henne som en av de mest interessante artistene innenfor sjangeren i en pressemelding. Før hun går på festivalscenen til sommeren planlegger SKAAR et EP-slipp i februar.

Pstereos satsning på nykommere har lenge vært et fokus. Artister som Aurora, Sigrid og Dagny har også spilt på festivalen tidlig i sine karrierer.

– Pstereo er en fin plass i Midt-Norge å vise seg fram på og å bygge opp et publikum. Det er mange små artister som søker seg til Pstereo, og vi er veldig glad i den rollen, forteller Aasli.

Videre forteller han at SKAAR sees på som et kjempetalent og at hun snakkes mye om innad i bransjen. Med tre låter på A-listen til P3 har han sterk tro på at hun kan nå langt.

Til sammen er nå fem artister bekreftet til Pstereo 2020. I tillegg til disse tre ble The Neville Staple Band og Gabrielle annonsert i oktober. Festivalen finner sted 21. og 22. august 2020 på Marinen.

