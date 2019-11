AtB vant pris for metrobussene

Vant Kollektivprisen 2019, men fikk også kritikk og slet med føret og brann.

AtB vant Kollektivprisen 2019 for omleggingen av Trondheims kollektivsystem, og får sterk kritikk. Uka etter har ikke vært den beste med brann i en metrobuss og problemer med føret.

Les også: Vanskelig for blinde og svaksynte å bruke bussen.

- AtB forenkler folks liv

Torsdag 14. november vant Trøndelags fylkeskommunale kollektivselskap, AtB, kollektivprisen for omleggingen til metrosystem i Trondheim.

Juryen begrunner tildelingen av prisen med at AtB har gjort store endringer for å utvikle kollektivtrafikken i Trondheim. Det trekkes fram at selskapet har valgt å legge helt om i stedet for å lappe på eksisterende løsninger.

Juryen trekker fram at AtB har forenklet folks liv gjennom å bygge opp et helhetlig tilbud som støtter opp under de faktiske reisestrømmene som de tidligere ikke har dekket.

Blant andre grunner trekker de fram at AtB har forbedret informasjonssystem, kjøpt inn moderne metrobusser og innført nytt billettsystem - alt for å gjøre det lettere å reise kollektivt i Trondheim, skriver veier24.no.

Les også: Treige busser med raskt utseende.

Prisen deles ut av Kollektivtransportforeningen under deres årlige kollektivkonferanse, og deles ut til en aktør for beste tiltak innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge som forenkler folks liv, skriver foreningen på sin nettside.

- Før fikk man sparken for å ikke gjøre jobben sin, i 2019 får man pris

I artikkelen til veier24.no er det ytret mange sterke meninger om tildelingen. Mange er svært uenig i at AtB fortjener prisen, og kritikken hagler.

I kommentarfeltet er det totalt 114 kommentarer, noen av disse følger under.

“«Juryen sier at AtB har gjort store endringer for å utvikle kollektivtrafikken i Trondheim ut fra grundig innsikt om de reisendes behov».. er dette en spøk? Eller er det endringer til det være teller bedre? Før fikk man sparken for å ikke gjøre jobben sin, i 2019 får man pris for det” skriver en, mens en annen skriver:

“Nei, nei, nei! Kollektivreisende fra utkanten av Trondheim har fått et vesentlig dårligere kollektivtilbud etter ATBs omlegging. Når en går fra 1 buss med reisetid på ca 1 time, til reise med 4 busser og reisetid på mellom 2-2,5 timer, kan det overhodet ikke betraktes som en bedring av tilbudet..”

"Er flau på juryen sine vegne.... de har blitt lurt trill rundt!!", skriver en annen.

Les også: Bussen er fin, systemet er bedre.

Nedbrent buss og bakkestopp

Uken etter prisen har ikke vært enkel for AtB og metrobussene. Etter at en av metrobussene brant ned må leverandøren bygge om alle de 57 bussene skriver Adressa.no.

Brannen ble forårsaket av fukt som kom inn bak dekslet som skulle beskytte ledningene til gulvvarmen i bussen. En annen buss ble visstnok også evakuert dagen før på grunn av røyklukt i bussen.

I tillegg til brannen har også metrobussen opplevd vansker i møte med årets første vinterføre på Trondheims veier, og en buss ble stående bom fast på vei opp mot Byåsen, skriver Adressa.no.