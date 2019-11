Striden om juleribba

Debatten har rast rundt kjøttfrie julebord, men Velferdstinget i Trondheim følger ikke trenden.

Er det bra med et julebordet som er vegetarisk, eller er det ikke et julebord med mindre det serveres ribbe eller pinnekjøtt? Det har vært flere store diskusjoner rundt temaet i etterkant av at Velferdstinget i Oslo og Universitetet i Bergen bestemte seg for å ha kjøttfrie julebord.

- Det skal være noe for alle

Leder Velferdstinget i Trondheim Nina Salvesen synes det er kult at andre velger å ha vegetarmat på julebordet. Salvesen sier at Velferdstinget i Trondheim, Gjøvik og Ålesund alltid tenker på bærekraft, men at de ikke kommer til å velge enten eller for julebordet.

– Vi kommer ikke til å aktivt velge enten vegetarisk eller ikke. Heller har vi påmelding der èn velger hva èn vil spise selv. Vi legger til rette for at det er noe for alle. Uansett hvilke matvaner man har, skal man kunne delta på julebordet, sier hun.

Hun mener at det er bra at noen velger å ha vegetarmat på sine julebord.

– Det er kult at de velger å gå for vegetarmat. Så får man bare ta imot kritikken. Selv har jeg ikke noen sterke meninger om saken. Samfunnet er i endring og det må vi kanskje tilpasse oss, uten at jeg skal si akkurat hvordan.

Kjøtt eller ikke kjøtt, det er spørsmålet

Flere har ytret sine meninger om kjøttfrie julebord, og ikke alle stiller seg positive til tiltaket. Da Universitetet i Bergen annonserte at de skulle ha vegetarmat på julebordet, tok det ikke lang tid før både ansatte og eksterne reagerte. Når Velferdstinget i Oslo, og flere andre fulgte eksempelet så har debatten rast videre.

I et intervju med Universitas sier leder for Velferdstinget i Oslo, Gard Løken Frøvoll, at det er flere grunner til at de valgte å gå for å ha vegetarmat på julebordet. Frøvoll sier at en av grunnene til at de ønsker å ha kun vegetarmat på sitt julebord er at de vil ha mer bærekraftig mat.

– Vi ønsker å gå fram med et godt eksempel for dette julebordet, sier han til Universitas.

Han sier at det tross alt bare er snakk om et måltid.

Kritikerne hevder at bærekraft og å sette gode eksempler ikke er gode grunner til å endre juletradisjoner. De sier at det ikke hjelper klimaet stort å endre et måltid, men det kreves en større omlegging til generelt mindre kjøtt i kostholdet. Frp-politiker og tidligere landbruks- og matminister Bård Hoksrud er en av de som lar seg provosere av dette.

– Dette er politisk korrekthet på sitt aller verste, bare fordekt i klimadrakt, sier han til Nettavisen.

Han forklarer at han ikke har noe imot at noen velger å ikke spise kjøtt men for han er julematen hellig og skal ikke endres på.

– Hjemme er det ribbe, julepølse, medisterkaker - og det blir det ingen endring på, sier Hoksrud.