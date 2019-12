Hold kjeft og god natt

Jeg har eksamen snart og er drit lei sportsnyheter klokka to på natta. Søvn og stillhet, takk.

Nå som det er eksamensperiode, har de fleste av oss veteraner trukket parallellen mellom det å ta vare på seg selv og gode prestasjoner. Du bør spise godt, sove nok, og gjerne klemme inn en treningsøkt eller to for å holde kroppen i ok stand. «Uten mat og drikke duger helten ikke,» sier mamma, og selv om hun ikke nevner søvn, så vet jeg av egen erfaring at det er like viktig som resten. Dessuten sier vel også ekspertene at søvn og hukommelse går hånd i hånd, spesielt i stressende perioder.

Jeg vet ikke med deg, men et av mine kriterier for god søvn er mørke og stillhet. Siden sola går ned klokken fire, og ikke titter opp igjen før åtte på morgenen, så er mørket uunngåelig heller enn ettersøkt. Ro og stillhet, derimot, kan en lete lenge etter i sentrumsområdene. Kanskje du nå ser hvor jeg skal, nemlig nabostøy.

For selv om jeg også er keen på en fest i ny og ne, og forstår behovet for bra musikk, så har jeg også folkeskikk nok til å ikke la mine fritidsaktiviteter gå utover de jeg bor rundt. Ja, jeg snakker til dere i gjengen over gata, som har kraftig nok bass til at det rister i taklampa. Jeg snakker også til deg under, som ikke forstår at hodetelefoner også er fine til hjemmebruk.

Greit nok at jeg skal tolerere normale mengder med støy fra naboene, men det betyr støvsuger og barnegråt, ikke Billie Eilish og sportsnytt klokka to på natta. Med mindre du ønsker at jeg skal ta opp fiolinen som ligger ustemt i skapet ved morgengry, så foreslår jeg ærbødig at du enten legger om vanene dine og hører på dubstep til normale tider, eller skrur av bassen.

Hva som betegnes som normale tider kan vel også diskuteres, men i de fleste byer regnes det som før klokka elleve på kvelden. Det vil si at etter den tid skal det være stille, og da mener jeg ikke støvsuger-stille, men stille-stille. Jeg skal slippe å tenke på at noen ligger i etasjen under meg og runker seg i søvn. Så hold kjeft og god natt.

