Legg de skåldede mandlene på et brett eller en rist med et tørt kjøkkenhåndkle, og dekk dem med et nytt, tørt kjøkkenhåndkle. Sett brettet et tørt, varmt sted, som oppå et kjøkkenskap, over noen dager. Har man ikke flere dager på seg, kan man eventuelt legge mandlene på et stekebrett med bakepapir og sette de inn i ovnen over natta. La ovnen stå på rundt 70°C med døra på gløtt for å slippe ut damp. Det viktige er at mandlene blir knusktørre.