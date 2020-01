All Ears-festivalen kommer til Trondheim

Festival for improvisert musikk inntar Dokkhuset 9. januar.

Musikkfestivalen All Ears arrangeres i 2020 for 19. gang i Oslo. I år skal arrangørene utvide festivalens rekkevidde, og sender fire artister til Bergen og Trondheim. Her i byen vil Dokkhuset den 9. januar være vertskap for Supersilent, Stine Janvin, Guro (dyna) Moe Revolution Sextet og Mick Beck / Elisabeth Coudoux / Shih-Yang Lee.

– Vi har i tre av fire tilfeller invitert band med en etablert sound, estetikk og instrumentasjon, uten at dette gjør musikken noe mindre improvisert av den grunn, skriver festivalsjef Christian Meaas Svendsen i en mail til Under Dusken.

Etablerte norske musikere, internasjonal debut og fullstendig improvisasjon

Foto: Karina Gytre Stine Janvin

Artistene som sendes på turné denne helgen varierer fra velkjente norske musikere til internasjonale premierer. Festivalsjef Christian Meaas Svendsen har gitt en kort introduksjon til hva publikum kan forvente i en mail til Under Dusken.

Foto: David Lim Guro (dyna) Moe Revolution

– Supersilent er tungvekterne her og har farget norsk og internasjonal jazz- og improvisasjonsmusikk i en årrekke. Det er massivt, tidvis episk, men også med sart, lyrisk og ikke minst lydhør kjerne, skriver festivalsjef Svendsen.

Bandet består av Arve Henriksen, Ståle Storløkken og Helge Sten. Gruppen har tidligere jobbet sammen med blant annet Terje Rypdal, John Paul Jones, Motorpsycho, Nils Petter Molvær og Stian Westerhus.

Ifølge Svendsen peker Stine Janvin mer mot det samtidsmusikalske. Hun bruker stemmen sammen med et forseggjort sceneshow for å skape et helt unikt auditivt og visuelt uttrykk.

– Guro (dyna) Moe Revolution Sextet er en slags joker, selv om vi på en måte også vet hva vi kan vente oss. Guro er mest kjent fra hennes eget band MoE som er tungt, thrashy og noisy. Hun har invitert med seg musikere fra øst og vest som har erfaring fra rock, støy, avant-garde og klassisk. Dette blir bandets premiere internasjonalt, skriver festivalsjefen.

Punktet i programmet Svendsen kan fortelle minst om er sammensetning av den britiske fagottisten og saxofonisten Mick Beck, den tyske cellisten Elisabeth Coudoux og den taiwanske pianisten Shih-Yang Lee.

– Dette er en arena for tre fantastiske musikere til å sparre mot og med hverandre, det er musikk uten sikkerhetsnett hvor alt er lov, og som kan bli helt fantastisk bra eller helt elendig.

All Ears arrangeres 9.-12. januar. Artistene spiller i Trondheim torsdag, og i Bergen på fredag. Festivalen arrangeres i Oslo resten av helgen, i tillegg til en ekstra kombinert workshop og konsert.

