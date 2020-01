Høyaktuelt overflødighetshorn på Trondheim Kunsthall

Klima- og flyktningpolitikk står i sentrum i Kunsthall Trondheims pågående utstilling, med kunstnere fra den andre siden av kloden.

A beast, a god, and a line. Kunsthall Trondheim, 30. november til 16. februar 2020. Kurator: Cosmin Costinas.

Tirsdag 14. januar åpner Kunsthall Trondheim igjen etter juleferien. Der kan du se den internasjonale utstillinga A beast, a god, and a line. Utstillinga er en vandreutstilling, som også har vært innom Dhaka, Hong Kong, Yangon og Warszawa. Etter Trondheimsbesøket drar den videre til Chiang Mai.

A beast, a god, and a line består av verk fra over 50 kunstnere fra Asia og Stillehavsregionen, og fyller de lyse og åpne rommene til Kunsthall Trondheim i Kongens gate (inngang Søndre gate). Verkene flyter ut over de forskjellige flatene – fra veggene, utover gulvet og ned trappene. Her er det skulptur, tekstil, video, foto, maleri og tegning. Særlig det håndverksmessige er framtredende, da mange av kunstnerne trekker tradisjonelt håndverk inn i samtidskunsten. Det er mye tekstil- og trearbeid, som også har hatt en oppsving i norsk samtidskunst.

Foto: Geir Bergersen Huse

Verkene i A beast, a god, and a line strekker seg rundt hjørnene og opp fra gulvet, og gir meg en følelse av utømmelig overflod. Realiteten for Stillehavsregionen er en helt annen. Flere lavtliggende øygrupper vil forsvinne dersom havnivået stiger med bare noen meter, og klimaødeleggelsene fører til ustoppelige skogbranner og oversvømmelser verden over. Utstillinga utforsker hvordan Europa og Nord-Amerika har sett på og utnyttet resten av verden. Dette er en utstilling om klimakrisa, om flyktninger, om definisjonsmakt og om kontraster. Kontraster mellom sentrum og periferi, fattig og rik, tradisjon og modernitet og mellom kjønnene.

Det er mange enkeltverker jeg kunne trukket frem, men en av mine favoritter er «Incarnator» av hawaiianske Paul Pfeiffer. Verket viser tradisjonelle filippinske helgenskulpturer i lyst treverk. Trebystene forestiller ikke helgener, men Justin Bieber. I bakgrunnen ruller en video med unge «beliebers» fra Bangladesh, Filippinene og Mexico. Bieber er en Messias i Pfeiffer’s framstilling av vår globaliserte og kapitalistiske samtid. Pfeiffer viser en verden der det er langt fra de privilegerte til de uprivilegerte, der tradisjon og særpreg blir erstattet av ensartet engangsunderholdning.

A beast, a god, and a line er en annerledes utstilling. Mangfoldet og rikdommen i fargene og uttrykkene gjør utstillinga spennende og morsom. Kunsten blir ikke formell, men tilgjengelig. For barn må dette være kunst på sitt morsomste, men det er ordentlig gøy for oss voksne også. Studentbilletten koster 25 kroner, og det er gratis inngang på tirsdager.