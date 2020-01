Rockegutta har funnet dansefoten

Music for Working Out er kanskje Aiming For Enrikes mest tilgjengelige plate, men duoen er like vågal og hardtslående som alltid.

Med denne dansefokuserteplata viser duoen at sjangerbeskrivelser som post- eller matterock ikke lengre er helt dekkende. Nå kan du også danse til nerdemusikken! Det tydelige fokuset på lyddesign gjennomsyrer _Music for Working Ou_t, og gir liv til formmessig enkle låter. Men det betyr ikke at låtene i seg selv nødvendigvis er enkle. Man hører at gitarist Simen Følstad Nilsen tøyer mulighetene for livelooping, spesielt om jeg har rett i å anta at han fortsatt bruker kun gitarpedaler til å gjøre mye av dette arbeidet.

Det skal heller ikke feies under teppet at låtene krever et høyt teknisk nivå fra musikerne, selv om dette aldri er hovedfokus. Det viktigste til enhver tid er å opprettholde en god driv og høy energi, for ikke å snakke om en dansbar groove. Denne nye dansbarheten må av og til vike for den frenetiske energien duoen maner frem, som på «Ponzu Saiko», men Enrike er til syvende og sist et rockeband, så det får vi bare tåle.

Til forskjell fra tidligere plater virker det også som om låtene får puste mye mer. «Flat beats» er et godt eksempel på hvor flinke Enrike er til å holde fatningen og roen samtidig som de opprettholder energinivået. Her tyner de et begrenset tonalt og rytmisk materiale til det ytterste gjennom mesterlig arrangering og lyddesign. De skaper liv og bevegelse gjennom produksjonen og introduserer aldri nye elementer før det er nødvendig.

Den klimatiske utblåsningen må avvente til den får størst effekt. Derfor slår også siste tredjedel av låta så mye hardere når den plutselig bryter frem. De første gangene jeg hørte gjennom «Flat Beats» forventet jeg at den skulle være kjedelig nettopp fordi alt strekkes ut så lenge, men der tok jeg altså feil. Denne låta står igjen som et klart bevis på disiplinen duoen utøver både innen låtskriving og fremførelse.

Men Music for working out er ikke bare disiplin og zen-aktig fokus på dansegrooves og arrangering. Det energinivået man har lært seg å forvente av Aiming For Enrike er for all del tilstede, og gjør sammen med det litt mer tilgjengelige soundet den nye plata mer letthørt men like givende som tidligere plater.

Om du ikke har sjekket ut Aiming for Enrike før nå kan Music for Working Out være en god introduksjon. Selv om plata gjør seg best om du har tid til å høre etter og følge med på det som skjer, egner den seg også godt som et høyenergi soundtrack til hva en du skal gjøre.