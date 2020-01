Vyrde Dusken-lesar!

Ordliste d.a.y: den aller yngste

Sutegnogen: sterkt radikal

Værsrykjen bjose-bass: tilårskomen ungdom utan standpunkt (konservativ)

Skottslengd: menneskekropp i horisontal stilling og avslappa tilstand

Feldliggje: uttrykk for god kvilestilling frå gamal tid, då dei brukte fell av sau eller bjørn. Fattigfolk nytta katteskinn, men dette sat amtmannen ein stoppar for, avdi det vart for mykje mus i Volda

Blesme-heit: vestlending med heitetokt som kjem sigande når han heve ete mykje jolemat

Bånsmeit: liten gut som smett under stakken åt mor si, når det kjem framandfolk til gards

Røynlagd: lagt til side i vanvare

Baulfusen: opphissa, ofte nytta i samband med sex-leik og ballspel

Fusrøykjen: sterkt deprimert

Dimvoltimen: tida mellom 5 og 6 om morgonen, når ein vaknar for å slå lens



Få poetar har hatt ein poetisk pondus lik den til Flåklypa-diktaren Hallstein Bronskimlet d.a.y. I samband med det komande 102-årsjubileet er det på sin plass med ei lita hyllest av Hallstein sitt aller fremste verk: Hallstein: en av de fire store – samlinga som Cappelen på rufsrykjint vis titulerte på riksmål. I diktarhøvdingen sine eigne ord er dette eit verk som «bør lesast langsamt og i stutte bolkar», og som passar alle, frå ein sutegnogen storkar som han sjølv, til værsrykjne bjose-bassar frå Kristiania.

Eg la meg skottslengd i feldliggje attåt ein diktarbjørk – mest lik ein blesme-heit bånsmeit – for å lesa att storverket etter at det hadde vore røynlagd på nittitallet blant nokre bind av Aasen. Særleg baulfusen vart eg av dette fyrste diktet:

Slepp ljosken inn i dimme natt, Rykj-vole fram i vrengte serkar Netthaus fengje i stør-haukom bi, Løyndom i lengsel og burte i ti’ . . .

Jau, det reiv djupt i diktarsjela. Boka fins framleis i sal, godtfolk!

PS: For den fusrøykjne minoritet som ikkje evnar å fatte landsmål, er ei rekkje nyttelege Bronskimlet-gloser vedlagd. Hallstein vil òg halde eit språkkurs for utlendingar på Volda Kooperativ (i byr­jinga berre for svenskar og danskar/østlendingar) i dimvoltimen før 102-­ års­jubileet neste veke. Det vil bli vanleg oppvarting (sveler). Vel møtt!