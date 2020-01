Mitt hjerte banker for NTNU

Anne Borg ble før jul tilsatt som ny rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er universitetes første kvinnelige rektor.

Anne Borg er æresdoktor ved det anerkjente universitetet Lund i Sverige, og har vært og er medlem av en rekke nasjonale og internasjonale komiteer og utvalg. Som rektor vil hun være leder for Norges største universitet med mer enn 8000 ansatte og 42 000 studenter, med hovedsete i Trondheim og kontor på Gløshaugen.

– Jeg er en som har jobbet ved NTNU størsteparten av min yrkeskarriere. Jeg kom til Trondheim i 1977 og begynte å studere som sivilingeniør. Jeg kommer opprinnelig fra Hønefoss og ville ikke gjøre som mange gjorde, flytte til Oslo. Jeg ville lengre hjemmefra.

Hun har tatt en sivilingeniørgrad og en doktorgrad i fysikk, og har lenge vært professor. Borg viet mye av livet sitt til faget, men jobbet også med mye forskjellig innenfor NTNU, blant annet utdanningsspørsmål som tidligere leder for utdanningsutvalget på instituttet for fysikk.

– Det har lenge vært en tråd, bortsett fra perioden jeg jobbet som dekan på det som da var fakultetet for naturvitenskap og nå som rektor. Ellers har jeg en mann som jeg har vært gift med i noen og tredve år. Også har jeg to voksne sønner.

–Ildsjel

Borg har både som dekan og prorektor for utdanning vært svært opptatt av forskning og utdanning, men også å fremme kvinner i forskning. Hun beskrives som en ildsjel.

Hva er det som skaper et slikt engasjement?

Foto: Torstein Olav Eriksen REKTOR: Anne Borg er NTNUs nye rektor.

– Jeg liker å sette meg mål, jobbe for dem og oppnå dem. Det gir meg masse energi å se at man får til ting, å se at man lykkes når man engasjerer seg, sier hun.

Borg blir også glad og inspirert av å se studenter som i utgangspunktet ikke er så sterke på papiret når de kommer med et prosjekt eller en masteroppgave. Å se hvordan de vokser, blomstrer og plutselig gjør det veldig bra og får til ting synes hun er veldig inspirerende.

– Jeg har et stort hjerte for NTNU. Det gjennomsyrer mitt arbeid og min motivasjon. NTNU er fantastisk og har uendelig med utviklingsmuligheter. NTNU har bidratt til omstilling i Norge og det skal vi fortsette med. Det inspirerer meg. Dette er jo drømmejobben!

Stortrives på NTNU

– Om noen hadde spurt meg om jeg ville blitt rektor for NTNU for ti år siden ville jeg nok svart, nei det kommer nok aldri til å skje. Borg synes at NTNU er en fantastisk institusjon.

– Jeg ønsker å jobbe for det beste for universitetet, som jeg har jobbet mye med og kjenner til. Nå er vi i en fase der det er viktig at man har en rektor som kjenner oss godt, sier Borg.

Borg har lyst til å bidra til å utvikle NTNU i det hun ser på det som et ekstremt viktig tiår.

– Vi ser miljøengasjementet som er et aspekt av bærekraft. De institusjonene som skal lykkes framover må ta innover seg de store utfordringene som Norge og kloden står overfor. Det har jeg lyst å være med å sette en retning for i NTNU.

Har du et skjult talent?

– Jeg har vokst opp i en klassisk musikktradisjon og har hørt mye på klassisk musikk. Jeg elsker strykekonserter, russiske komponister, jazz og piano. Jeg var student da jazzlinjen ble etablert og har spilt mye klarinett og piano.

Borg droppet piano da hun flyttet på hybel, men fortsatte med klarinett. Hun spilte i mange år i student-orkestret og etterhvert også i et amatørorkester og Snaustrinda.

– Jeg var med på UKA da jeg var student og hadde verv der. Jeg har derfor et nært forhold til Studentersamfundet, men jeg spiller ikke mye nå lengre. Klarinetten er litt nedstøvet, sier hun.

Det virker som det går veldig i ett, nesten til alle døgnets tider. Du er med andre ord veldig travel. Hva er det du gjør når du først har fri? Hva gjør du for å slappe av?

– For å være ærlig så har jeg ikke så mye fri, men når jeg har det så prøver jeg å bruke tid på trening. Jeg har en mann og vi er veldig glad i musikk, dra på opera, å reise, dra på konserter, og jazzfestivaler. Jeg er også glad i å gå på tur og ski. Spesielt ski.

Utdanner de som skal være med å endre verden

– NTNU er en institusjon som er veldig attraktiv med et godt omdømme og et nært samarbeid med arbeidsliv, både i næringsliv og offentlig sektor. I tillegg har NTNU også et stort internasjonalt samarbeid.

Borg mener dette utgjør en viktig rolle i Norge som stadig må drives og videreutvikles.

– I det tiåret som kommer er bærekraft svært viktig. Mange av de som er ute og protesterer, demonstrerer og streiker, skal være våre studenter. De vi utdanner er de som skal være med å endre verden. Vi må utvikle både studieporteføljen vår, forskningsaktivitetene og innovasjonsaktivitetene, sier Borg.

Borg mener at miljø er et aspekt ved bærekraft, men at vi også har en veldig ustabil politisk situasjon her i verden.

Foto: Torstein Olav Eriksen NTNU: Anne Borg har jobbet ved NTNU størsteparten av sin yrkeskarriere, og mener at NTNU har uendelig med utviklingsmuligheter.

– Aspekter som økonomi, demokrati og å ha et jobbmarked som fungerer er viktig. Vi skal være en institusjon som bidrar i utviklingen av årene som kommer. De kandidatene vi utdanner er de som i framtiden skal gjøre jobben, sier hun.

Du er den første kvinnelige rektoren på NTNU. Du skaper jo historie og setter en standard. Ser du for deg noen utfordringer knyttet til det å være kvinne i en så stor lederstilling?

– Det er absolutt på tide. Jeg tenker at det ikke burde være noen utfordringer knyttet til det, sier Borg.

Da Borg ble ansatt på fysikk var hun den andre kvinnen som ble ansatt. I dag mener hun at det er en selvfølge for oss at kvinner skal være i toppstillinger, og slik bør det også være på NTNU.

– Det er på tide. Nå starter det med meg.

Hva er ditt budskap til Trondheims mange studenter?

– Jeg har to budskap. Først og fremst så må ikke studentene undervurdere mulighetene de har til å gjøre en forskjell. Jeg forventer og ønsker at de skal bruke mulighetene sine fordi de har stor påvirkningskraft. Vi som utdanningsinstitusjon har store forventninger til studentene og studentene har store forventninger til oss. Trondheim er også nummer én som studentby og det må ikke studentene i Trondheim slutte å være opptatt av! Det må videreutvikles.