Et kjærlighetsbrev til historiefortelling

Hva ville du gjort om du fant en hendelse fra ditt eget liv i en gammel bok?

Erin Morgenstern, forfatteren bak den best­selgende boka The Night Circus, er tilbake med en ny bok som kan leses som et langt kjærlighets­brev til historie­fortelling. I _The Starless Se_a møter vi ulike komplekse karakterer som tar deg gjennom et eventyrland fullt av bøker, ekstravagante fester, dører til andre tider og havnebyer ved et magisk hav.

The Starless Sea forteller historien om Zachary Ezra Rawlins, en master­student som bruker mesteparten av sin tid på videospill og bøker. En dag finner han en mystisk bok som forteller historier om for­svunne byer, hemmelige sam­funn og håpløs kjærlighet. Når han finner en fortelling av en hendelse fra sin egen barndom, en hendelse hvor ingen andre var til stede, blir han dratt med ned i en underjordisk labyrint full av historier og eventyr. Her møter han en ung kvinne som kan male dører som tar deg til magiske steder og en ung mann med skiftende allianser. Sammen må de løse gåter for å redde den underjordiske labyrinten og prøve å finne slutten på historien til Zachary.

Zachary Ezra Rawlins er en karakter mange vil kunne kjenne seg igjen i. En ung mann som vokste opp i håp om å finne en dør til Narnia i klesskapet, og som har en dyp kjærlighet til fiktive historier, både i form av bøker og video­spill. Boka bygger mye på inter­tekstualitet og det er mange referanser til popkultur strødd gjennom boka, noe som til tider vil gi en følelse av nostalgi og er med på å utvide verdenen.

Innimellom hovedplottet får leseren et innblikk i historiene Zachary selv finner. Her blir leseren introdusert for flere ukonvensjonelle karakterer, blant annet en nøkkelsamler, en verden lagd for dukker og en mann som forelsker seg i månen. Det er spesielt disse historiene som skiller seg ut på grunn av den lyriske stilen, som gir en ekstra dybde til plottet.

Språket til Morgenstern framstår som spesielt vakkert, med en god bruk av lyrisk prosa som framhever det til tider surrea­listiske plottet. Morgenstern har tidligere blitt kjent for sin særegne blan­ding av magi og realisme, noe hun klarer å opprettholde i denne boka også. The Starless Sea byr i tillegg på intri­kate beskrivelser av omgivelser og hendelser, noe som gjør at leseren virkelig kan se for seg historien som spilles ut på sidene. Boka kan til tider føles noe kompleks, men det vil være verdt å fortsette å lese for å se hvordan historien utvikler seg til en fantastisk historie om historiefortelling.