AtB med nye priser og ruter

Et halvt år etter at AtB rullet ut nye metrobusser og nye rutesystemer, kommer flere endringer.

Tredje august i fjor våknet Trondheim til et nytt bussystem. De største endringene var i form av innføringen av metrobussene, som skulle få plass til flere, og nye, ruter. De reviderte rutene skulle gjøre det enklere å reise med buss, og oppfordre flere til å reise kollektivt.

Les vår anmelders vurdering: – Treige busser med raskt utseende

Etter et halvt år er AtB igjen på banen med nye endringer i systemet, både i form av endrede billettpriser og endringer til bussrutene. Mens de nye prisene trådte i kraft rett etter nyttår, var de forbedrede rutene i utgangspunktet planlagt å innføres i slutten av januar, men ble utsatt til tredje februar.

– Det nye kollektivtilbudet i Trondheimsområdet har vært i drift i snart fire måneder. Den perioden har gitt AtB mye verdifull informasjon om hvordan nettverkssystemet fungerer i praksis, både for kollektivreisende og øvrig trafikk i Trondheimsområdet, skriver AtB i en pressemelding.

Tidligere avganger

Endringene har blitt gjort basert på ulike erfaringer etter at AtB utførte total omlegging i høst.

– Ruteendringer er basert på erfaringer fra driften med hensyn til f.eks kjøretid, endring i infrastruktur i tillegg til tilbakemeldinger fra kunder. Med helt nytt nettverk må vi gjøre oss erfaringer på kundenes reisemønster for å kunne tilpasse best mulig, forteller direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal ved AtB.

I tillegg blir infrastrukturen som ikke var på plass i starten nå gjort ferdig, og kunders tilbakemelding og erfaringer har blitt tatt i betraktning for å tilrettelegge bedre.

En av de største endringen er at alle tre metrolinjene nå vil starte tidligere om morgenen, og det vil særlig være flere avganger på søndagsmorgener. For å få til dette vil noen av de minst brukte avgangene mellom Tonstadkrysset og Strindheim bli tatt ut.

Om alt går i rute vil også Tillerterminalen, som ikke var klar til relanseringen i høst, bli tatt i bruk samtidig som de nye rutene. Planen med terminalen er å skape et bedre knutepunkt på Tiller.

I tillegg blir det gjort ulike endringer på forskjellige bydelslinjer, basert på tilbakemeldinger fra kunder.

Les også: AtB vant pris for metrobussene

Hører på kunder

Ettersom relanseringen tredje august ble gjort mer eller mindre over natten, var AtB forberedt på at det kom til å bli endringer etter at systemet ble satt i drift. Det var planlagt optimalisering basert på kunders tilbake­­­- meldinger og reisemønster, samt erfaringer fra driften.

– Det har aldri før vært gjort en så stor omlegging av kollektivtilbud over natta i Norge. Vi anser omleggingen til nytt nettverk som vellykket med tanke på alle endringene som er innført. Det tar litt tid før et nytt system setter seg for alle parter, og det har vært forventet. I tillegg vil det alltid være tilpasninger og forbedringer som kan utvikles videre, sier Opsal.

Les også: Bussen er fin, systemet er bedre

Fra andre januar ble det også innført endringer i bussprisene. Endringene er opp til Trøndelag Fylkeskommune, og kom etter et vedtak i fylkestinget i fjor vinter. For studenter koster nå en periodebillett på et halvt år 2505 kroner, og har gått opp med 150 kroner, mens en enkeltbillett er 40 kroner.