Fresende gryterett for late studenter

Lei av taco, men fremdeles lyst på texmex? Prøv chili con carne.

God mat trenger ikke være vanskelig å lage.

Ved hjelp av tacokrydder og kidneybønner, kan alminnelige grønnsaker og den triste nedfryste kjøttdeigen bli til en gryterett som kan imponere både kollektiv og samboer.

Det flotte med chili con carne er at det er billig å lage, og derfor er en god rett i hverdagen til den fattige student. De fleste av de hermetiske ingrediensene går for rundt 10 kr pakken, og med et skarpt øye kan man lett finne tilbud på grønnsaker.

Videre kan det lønne seg å lage mye om gangen, ettersom man kan bruke mindre tid på matlaging og mer tid på studier eller jobb. Oppskriften regner derfor med store porsjoner, for det er vel ingenting som slår rester?

Til 8 porsjoner 2 pakker oppkuttede tomater

2 bokser tomatpuré

2 pakker kidneybønner

1 boks soltørkede tomater

1 chili, finkuttet

1 paprika, finkuttet

2 hvitløksfedd, finkuttet

1 hel løk, finkuttet

1 pakke kjøttdeig

spisskummen

salt og pepper

tacokrydder

1 pose med ris (som tillegg)

Framgangsmåte:

1) Ha pakkene med oppkuttede tomater og tomatpuré i en stor kjele.

2) Åpne glasset med soltørkede tomater og hell alt innholdet i kjelen med resten av tomatene. (Dersom de soltørkede tomatene er hele, kan det være lurt å kutte dem opp med saks før de går i kjelen).

3) Skyll kidneybønnene i kaldt vann. Når bønnene er ferdigskylte, putt dem i kjelen. Sett kjelen på medium varme og bland innholdet.

4) Kutt løk, chili, paprika og hvitløk opp i små biter, og stek dem på medium varme i en stekepanne. Når løken begynner å bli gyllen tilsett grønnsakene i kjelen sammen med tomatene og bønnene.

5) Brun kjøttdeigen, og tilsett tacokrydderet. Når alt er blandet, ha kjøttet i kjelen. Tilsett spisskummen, salt og pepper, og krydre etter behov. La gryten koke i 30 min.

NB! Total koketid blir på rundt 60 min ettersom du lar gryten koke med kidneybønnene mens du kutter opp og steker grønnsaker.

