Se gjennom debattåken

Når debatten om debatten skjuler den ekte debatten bak debatten.

Velkommen til et nytt semester og et nytt år! Det gikk ikke mer enn en uke av det nye tiåret før avisene skrev om at starten på tredje verdenskrig nærmet seg. Dette lover kanskje ikke så godt for det nye året, men det er et par ting vi kan etterlate i 2019 for at ting kanskje skal bli litt bedre.

For gjennom denne høsten har vi sett flere eksempler på hvordan debatter kan spore av til å handle om ytringsfrihet. Et eksempel på dette er da Sian (Stopp islamiseringen av Norge) brente en Koran i Kristiansand i høst. Diskusjonen som kom i etterkant beveget seg fort fra å handle om islamisering av Norge til hvorvidt Sian hadde retten til å brenne en Koran eller ikke. Det viktige er at det finnes mennesker som tror at Norge snikislamiseres og at de faktisk satte fyr på Koranen som en protest mot dette. Å få det til å bare handle om ytringsfrihet skygger over den viktigere debatten om rasisme her i landet.

– Rett til å ytres er ikke det samme som retten til å forbli uimotsagt.

En start er å være mer presis i språket. Jeg er rask til å si «det er ikke lov å si» når jeg leser ting jeg ikke er enig i, men med det mener jeg ikke at jeg ønsker å innskrenke noens rett til å ytre seg. Det jeg mener at «sånt kan man ikke si, hvis man er et menneske som respekterer andre». For det er helt lov for to parter å være uenige, men det betyr ikke at de innskrenker hverandres rett til å mene ting, for å få kritikk er ikke det samme som munnkurv. Rett til å ytres er ikke det samme som retten til å forbli uimotsagt.

Dette året ønsker jeg meg derfor at kronikker slutter å slenge rundt seg med «Jeg er uenig i det du sier, men jeg er villig til å dø for din rett til å si det» og andre overdramatiske floskler. At det ikke kommer flere kronikker som begynner med #JeSuis og sammenligner Charlie Hebdo med sinte tweets mot Tore Sagen. Selv skal jeg jobbe hardere for å se debatter tydeligere og jobbe for å diskutere det viktige, slik at det ikke blir enda flere debatter om debatten. La oss heller si det sånn «Jeg er uenig i det du sier, men jeg anerkjenner motvillig din rett til å si dumme ting».

