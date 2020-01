Terrengsykkelpark kan endelig realiseres

Tildeling av over to millioner kroner gjør det mulig å bygge første del av sykkelparken på Byåsen til sommeren.

Prosjektet startet allerede i 2014 og var planlagt å ligge i Granåsen. I 2017 ble planene endret på grunn av topografien i Granåsen, og Nilsbyen på Byåsen ble den nye plasseringen.

– I Granåsen la vi fort merke til at terrenget enten var veldig bratt eller bløtt, sier prosjektleder Ola Resell i Trondhjems Velocipedklub (TVK), og initiativtaker for prosjektet i Nilsbyen.

Nilsbyen ligger på Byåsen, rett ved Bymarka. De eksisterende anleggene til Byåsen IL i Nilsbyen har som kjent oppfostret mange gode skiløpere gjennom tidene.

En kabal som må gå opp

Planleggingen av anlegget skjer i samråd med både Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag. Det er nødvendig med tanke på de eksisterende anleggene som begge klubbene har i Nilsbyen. Resell mener at samarbeidet fungerer godt. Torbjørn Mæhlumsveen, avdelingsleder for langrenn i Byåsen IL, deler oppfatningen om akkurat det:

– Vi ønsker prosjektet velkommen, og ser positivt på at flere kan ta i bruk anlegget i Nilsbyen, sier Mæhlumsveen.

Resell sier: – Terrengsykling foregår jo hovedsaklig på sommeren. Med dette prosjektet får vi dermed utnyttet et anlegg som allerede eksisterer. Det er noe av det som gjør dette så fint.

Anlegget brukes til skiaktivitet på vinteren og barmarkstrening på sommeren. Derfor må det tilrettelegges slik at syklingen kan foregå parallelt med andre aktiviteter. Siden terrengsykkelløypa er spesielt utsatt for regn må det også tilrettelegges for at vannet ikke skal ødelegge løypa.

– Rekkje Stiutvikling gjør en rekke tiltak, blant annet undersøkelser med helningsgrad som skal gjøre at vannet ikke renner i løypa, men på tvers, sier han.

Foto: Gjermund Jakobsen PÅ BEFARING: Etter hvert viste det seg at det var bedre å bygge terrengsykkelpark på Nilsbyen enn i Granåsen

Ønsker bredest mulig målgruppe

Målgruppen for terrengsykkelparken skal være av det brede slaget, ettersom man ønsker et anlegg som kan brukes av alle.

– Vi vil ha noen traseer for nybegynnere og noen egnet for konkurranse. På denne måten kan man velge. I traseene som brukes i konkurranser vil man kunne velge mellom A-løyper og B-løyper, hvor man i den ene får en teknisk enkel løype og i den andre en litt vanskeligere, men kortere løype. Det er slik konkurransekravene er, påpeker Resell.

Optimistisk

Initiativtakeren er optimistisk med tanke på byggeplanene. Tildelingen av midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebank 1 SMN ble først omtalt av nettstedet terrengsykling.no. Der kom det også fram at tildelingen fra Gjensidigestiftelsen er den største som er vedtatt i regionen, utenom et prosjekt som krysser fylkesgrensa.

Med to millioner kroner fra førstnevnte og 200 000 fra sistnevnte kan de igangsette byggeplan en. Hele terrengsykkelløypa som skal bygges består av tre sløyfer i terrenget, og byggeplan en utgjør én av disse sløyfene.

– Denne delen av løypa kan tas i bruk så fort den er klar, selv om resten av løypa ikke står ferdig, sier Resell.

Når hele anlegget er på plass er driftskostnadene ganske små, og består i dugnadsarbeid fra klubbene som eier anlegget. Ifølge Resell selv utgjør dette en relativt liten arbeidsmengde. Dette er en av grunnene til at han ikke er urolig for den økonomiske inndekningen. Kommunen har ikke satt av penger til prosjektet i årets budsjett. Det er snakk om drøyt fire millioner som Resell mener mangler for å få realisert hele byggeplanen med alle tre sløyfene.

– Det vi håper er at når vi nå kommer i gang med prosjektet, vil kommunen etter hvert se hvor bra dette prosjektet blir og forhåpentligvis få lyst til å finansiere resten av prosjektet, sier han.

