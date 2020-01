Hva mener folk at sangria burde inneholde? Er sangria et godt utgangspunkt for kjærlighet eller en artistkarriere?

Foto: Torstein Olav Eriksen Hva burde en ha i mugga? Kanel i sangriaen? Jäger? Sirup?

Bartenderens overraskelse over at vi hadde hørt om konseptet kan forklare det skrale oppmøtet, men lydnivået tilsa at de oppmøtte koste seg. Mange satt i rolige, tilsynelatende hyggelige samtaler, mens et par større gjenger hang rundt biljard- og shufflebordet. Her er fem av de som tok turen.

Sara og Edvard

Sara og Edvard jobber begge to på Samfundet, og de har begge tatt turen til Strossa for å debriefe arbeidsdagen på en chill måte før de drar hjem.

– Det var litt tilfeldig at vi kom akkurat hit. Vi skulle egentlig på Edgar, men det var fullt, forteller Edvard.

Hvorfor passer vin og sangria så godt på en onsdag?

– Det er jo lillelørdag. Jeg tror folk trenger et avbrekk i uka, og det er deilig med friheten til å kunne gjøre det, forteller Sara.

– Man drikker i mindre mengder også når man drikker vin enn når man drikker øl i helgene, og da slapper man kanskje mer av. Det er en fin avveksling, legger Edvard til.

Hva er deres forhold til Sangria?

– Jeg har smakt det før, men har ikke noe spesielt forhold til det, sier Edvard.

– Jeg har heller ikke noe spesielt forhold. Jeg har drukket det i Spania, men ikke her hjemme, så det er på en måte litt eksotisk. Det er kult med et nytt lokale og ny drink her, sier Sara.

Hva burde man ha i en sangria?

Foto: Torstein Olav Eriksen

– Mye rødvin blir for tungt. Jeg ville hatt den enda søtere. Kanskje litt sirup, sier Sara og legger til at en slags barnesangria hadde passet henne best.

– Kanel er alltid en slager! Et par stenger gjør seg godt, mener Edvard.

Hva burde man absolutt ikke ha i en sangria?

– Jäger høres helt jævlig ut, sier Sara. Edvard på sin side mener at den i hvert fall ikke må være for varm.

Hvordan sjekker man opp noen på sangriaonsdag?

– Det er jo vanlig å kjøpe en mugge. Da har man litt ekstra å gå på så man kan dele. Ikke kjøp glass! Jo bedre du liker dem, jo større mugge, mener Edvard at er en fin regel.

– Hva om man tar en hel mugge og drikker av den med hvert sitt sugerør? Man kan leke litt sensuelt og flørtende med sugerøret. Også kan man invitere noen med på dansegulvet, som jo er vanlig i Spania, forteller Sara.

Hvis dere skulle skrevet en låt om sangria, hva ville tittelen vært?

– «En haug med pene jenter og en mugge sangria», selv om det høres ut som en låt av Staysman, sier Sara.

Edvard tenker lenge på dette, men lander på tittelen «Bare sangria».

Mari

Mari jobber i Strossa denne kvelden og selger sangria til de besøkende. Hun har også klare meninger om sangria.

Foto: Torstein Olav Eriksen Mari flankert av sine kollegaer i baren. Det beste sjekketrikset er visstnok å jobbe i bar.

– Det er jo sosialt om man vil ha det litt kos men ikke vil ta den helt ut. Også selges det jo til en grei pris. Det kommer mange store gjenger hit.

Hva er ditt forhold til sangria?

– Å dele en karaffel til middag på ferie!

Har du en god historie som inneholder sangria?

– En gang kranglet familien om klimadebatten og kjøttspising mens vi drakk sangria blanco.

Hva burde man ha i en sangria?

– Rødvin, masse frukter og sprit etter hvor full man vil bli. Rødvin dekker over spritsmaken, og det er ganske nice. Det er også godt å spise eplebitene som ligger igjen til slutt.

Hva burde man absolutt ikke ha i en sangria?

– Ikke øl, men ellers funker nesten hva som helst. Ikke Jäger eller Fireball. Eller, kanskje Fireball hadde vært bedre enn Jäger på grunn av kanelen.

Hvordan sjekker man opp noen på sangriaonsdag?

– Jobbe i baren funker veldig bra!

Hvis du skulle skrevet en låt om sangria, hva ville tittelen vært?

– Litt som en eller annen fyllelåt à la «Raske briller». Kanskje «Sangria 2020».

Nicolai, Even og Daniel

Nicolai, Even og Daniel er tre stykker i en større guttegjeng som har tatt turen hit i kveld. De har kommet hit i kveld for å spille brettspill og shuffleboard, og det er første gang de samles her etter nyttår.

Foto: Torstein Olav Eriksen Fra venstre: Nicolai, Even og Daniel.

Hvorfor passer vin og sangria så godt på en onsdag?

– Sangria smaker bedre enn vin. Det er også midt i uka så man trenger kanskje litt påfyll for å komme seg til helgen, sier Nicolai.

Even sier seg enig, og Daniel legger til at akkurat i dag passer det godt fordi semesteret ikke har startet enda.

Hva er ditt forhold til sangria?

– Jeg tror ikke jeg har smakt det før. Jeg bestilte det i kveld mest fordi de andre gjorde det, forteller Even.

Nicolai og Daniel forteller at de drakk sangria sammen i Portugal. Der drakk de det gjerne til lunsj, og begge liker drinken veldig godt.

Hva burde man ha i en sangria?

– Masse frukt og alkohol, konstaterer Nicolai. Even sier seg enig i at nok alkohol er viktig.

– Masse frukt, men ikke is. Appelsin, fersken (uten stein) og litt kanel på toppen som man kan røre inn selv, mener Daniel.

Hva burde man absolutt ikke ha i en sangria?

Gutta kødder med at rottegift for eksempel hadde gjort seg dårlig.

– Pizza med ananas. Ananas kunne vært godt, men bare hvis det ikke er kanel, mener Daniel.

Hvordan burde man sjekke opp noen på sangriaonsdag?

– Man kan spandere en, mener Nicolai.

– Man burde heller dele en, kontrer Even.

Daniel på sin side drar heller hjem til samboeren sin.

Hvis du skulle skrevet en låt om sangria, hva ville tittelen vært?

Nicolai går for «Sangria Sunset», Even for «Sangria in the Club», mens Daniel velger «Sangria on the Beach».