Vårprogrammet til Samfundet er klart

Ta fram kalenderen og gjør deg klar til å nyte enda et fullspekket semester.

Samfundets plakat for semesteret har nådd campus, og ved første øyekast ser man både Samfundetfavoritter, som Kakkmaddafakka, og nye navn for det røde runde, som Årabrot. Nok et semester vil fylles med variert show, temafester og musikk i alle husets lokaler.

Nå til helgen vil det være mulig å se Juno sin releasekonsert på Klubben mens Egge spiller på Knaus etterpå. Eddy og Zino følger på og holder koken i Storsalen dager etter. Helgen etter spiller Samfundetfavorittene Kakkmaddafakka på fredag, og Snow Boyz, Temur & Chris Abolade på lørdag. 7. og 8. februar kommer Sirkus Lemaitre, et såkalt omreisende elektrisk sirkus, med Jonis Josef som sirkusdirektør. Lemaitre er ryggraden i bandet, med Markus Neby i spissen, og Kjartan Lauritzen, Isah og Anna of the North i stedet for klovner.

På selveste valentinsdagen spiller Real Ones i Klubben, og dagen etter tar Depresno over. Likevel kommer muligens et større høydepunkt helgen etter, når Gabrielle inntar en utsolgt Storsal på fredag. Emir spiller på Klubben, snaut et halvår etter han sist besøkte Trondheim. Cashmere Cat returnerer til Storsalen i slutten av februar, mens Ruben kommer helgen etter til en allerede utsolgt konsert. Neste Storsalskonsert blir 14. mars med Fay Wildhagen, mens den siste bekreftede er med Kvelertak 28. mars.

Foto: Martin Hopland Semesterplakat, våren 2020

Trond Viggo sitt TV-program Hvorfor det? kommer også tilbake til Samfundet, men dato er ikke bekreftet på Samfundet sine nettsider. Ellers arrangeres selvfølgelig den tradisjonelle visningen av The Rocky Horror Picture Show, men tidspunktet for dette lar også vente på seg. Andre arrangementer som også avventer fastsatt tidspunkt er blant annet Storsalskaraoke, temafest: Hollywood, kvinneuke, salsakveld, temafest: Alle tiders fest, og studentkavalkade.

Alle datoer og priser ligger ute på Samfundet.no. Dersom du ønsker å pryde stueveggen med semesterplakaten, og sørge for at du rekker alle arrangementene, er den å finne på alle campuser.

