PST sikter to forskere ved NTNU

Universitetsavisa melder at to forskere ved NTNU er mistenkt for å muligens ha gitt Iran tilgang til informasjon som kan brukes til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

To fast vitenskapelige ansatte ved NTNU etterforskes for om de kan ha gitt Iran tilgang til informasjon som kan brukes til framstilling av masseødeleggelsesvåpen. Forskerne er suspenderte og vil muligens bli oppsagt om de blir funnet skyldige, skriver Universitetsavisa i dag.

De skriver også at i forbindelse med saken er nå to ansatte ved NTNU siktet for å ha medvirket til et datainnbrudd ved å ha gitt noen uberettiget tilgang til et datasystem.

Forsøk på metall-legeringer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk våren 2019 opplysninger fra NTNU knyttet til at det kunne ha foregått ureglementert forskning ved NTNU som kunne være i strid med eksportkontrollovgivningen, skriver Universitetsavisa.

– Forskningen er knyttet til et mindre miljø bestående av personer av utenlandsk opprinnelse, herunder tilreisende gjesteforskere fra Iran, opplyser Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til Universitetsavisa.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt undersøkelser av bestemte metall-legeringer kan ha gitt Iran informasjon som kan være av betydning ved fremstilling av masseødeleggelsesvåpen eller deres leveringsmidler.

– Det er foretatt avhør i saken og innhentet tekniske bevis. Etterforskningen er i en tidlig fase og antas å bli tidkrevende, sier Hugubakken til Universitetsavisa.