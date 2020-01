De første UKEsjef-kandidatene er klare

29. januar skal Storsalen stemme over hvem som blir UKEsjef for UKA-21. To kandidater har allerede meldt seg, og tidligere UKEsjef forventer flere søkere.

UKA er Norges største kulturfestival og landets eldste studenteruke. På sine nettsider at festivalen skal levere den økonomiske forventningen til Samfundet, gjennom gode opplevelser og godt omdømme. Dette ansvaret tilfaller UKEsjefen.

Under samfundsmøtet «Status: Skandinavia» 18. januar meldte Max Meinich og Aurora Sauar seg som de første kandidatene til å lede Norges største kulturfestival.

Har svarene på UKAs utfordringer

Foto: foto.samfundet.no Max Meinich

Max Meinich er 21 år og studerer Kybernetikk og Robotikk på tredje året. Under UKA-17 jobbet han med lys og scene i Regi, og under UKA-19 satt han som gjengsjef for samme gjeng i Kulturstyret. Meinich mener han vil gjøre en god jobb for å sikre et levedyktig UKA.

– Vi står overfor en del utfordringer med UKA-21, og jeg tror jeg har svarene.

Dersom han blir valgt til UKEsjef forventer han mye spennende jobb med et bredt spekter av utfordringer.

Vil la andre få samme positive opplevelse

Foto: foto.samfundet.no Aurora Sauar

Aurora Sauar er 21 år og studerer også Kybernetikk og Robotikk på tredje året. Hun har tidligere erfaring som kokk i Selskap under UKA-17 og kjøkkenansvarlig under UKA-19. Hun valgte å stille til UKEsjef fordi hun hadde en veldig positiv opplevelse av både UKA-17 og UKA-19.

– Jeg har fått masse nye venner, gode opplevelser og jeg har lært masse! Jeg har lyst til å gi samme mulighet til andre.

Hun forventer likevel at vervet vil bli krevende med mye jobb og mange utfordringer, men også at det vil være lærerikt.

Venter flere kandidater

Foto: foto.samfundet.no Avtroppende UKEsjef Julian Mæhlen

Avtroppende UKEsjef Julian Mæhlen for UKA-19 forteller at han har vært i dialog med flere som er interesserte i å søke vervet, og han regner med at flere kandidater melder seg i løpet av uka. Mæhlen forventer at den fremtidige UKEsjefen vil være en samlende figur for alle studentene i Trondheim.

– Det har personlig vært viktig for meg å knytte gode relasjoner til andre foreninger.

Utover det skal UKA-21 lage sitt eget UKA, og Julian håper de klarer å løsrive seg fra hvordan UKA tidligere har blitt gjort. Samtidig ønsker han at de skal ta med seg tidligere ervervet kunnskap, både om det som har fungert og det som har vært utfordrende.

