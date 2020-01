Sykepleierstudentene i Trondheim fortsatt best

På landsbasis stryker en av fem på nasjonal deleksamen, men i Trondheim får over halvparten av studentene B eller bedre.

Sykepleierstudiet i Trondheim har det beste karaktersnittet på landsbasis for tredje år på rad, ifølge ferske tall fra NOKUT. Her fikk 60 prosent av studentene karakteren B eller bedre, og strykprosenten på 7 prosent er den laveste i landet.

Les også: Forskere ved NTNU mistenkt for å ha gitt Iran tilgang på informasjon

På landsbasis var det hele en av fem sykepleierstudenter som strøk på nasjonal deleksamen. Den høye nasjonale strykandelen på denne studieretningen har lenge vært et bekymringsmoment, da nesten en av tre strøk i 2015. Etter en dramatisk nedgang fra 2015 til 2016 til en strykprosent på 21,9 har tallene holdt seg forholdsvis stabile med en liten positiv utvikling i de påfølgende år.

– Det er flott at det er færre som strøk på nasjonal deleksamen i fjor sammenliknet med årene før. Fortsatt er strykprosenten for høy, men denne eksamenen er et viktig verktøy for universitetene og høyskolene til å forbedre undervisningen, slik at færre stryker i fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Les også: For syk for Sit eller for frisk for kommunen?

Store variasjoner

Denne deleksamenen tester studentene i deres kunnskaper om anatomi, fysiologi og biologi. NOKUT har utført tester på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet siden 2015.

– Når vi dykker ned i tallene, ser vi at det er store variasjoner mellom institusjonene. Resultatene tyder på at anatomi, fysiologi og biokjemi er krevende for sykepleierstudentene. Samtidig er disse emnene grunnleggende for sykepleiere, og derfor er det viktig at institusjonene fortsetter å jobbe med å bedre resultatene. Men likevel er det gledelig at det samlet sett er færre som stryker, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT.

Les også: Se gjennom debattåken

Sykepleierstudiet på NTNU hadde en poenggrense på 53,2 høsten 2019, og var dermed ett av sykepleierstudiene i landet med høyest snitt for å komme inn. Kun Universitetet i Tromsø og Diakonhjemmet i Oslo var høyere.

Likevel er ikke karakternivået på studentene ved opptak en solid forklaring på de store forskjellene mellom institusjonene. Selv om Tromsø har den høyeste poenggrensen i landet har de også en strykprosent på 20 prosent, noe som er nært det nasjonale gjennomsnittet og over dobbelt så høyt som i Trondheim.

Les også: Et tiår tapt i en sky