Dette er din nye minister

Henrik Asheim fra Høyre overtar jobben etter Iselin Nybø.

Etter at Fremskrittspartiet forlot regjeringen på mandag, ble det i dag gjort en rekke endringer i sammensetningen av den nye mindretallsregjeringen. Den kanskje viktigste endringen for studenter er at Henrik Asheim (H) tar over som statråd for forskning og høyere utdanning, en post som inntil i dag ble besatt av Iselin Nybø fra Venstre. Hun blir nå ny næringsminister.

Da Asheim vikarierte som kunnskapsminister i 2017 uttalte han til Studvest at studiestøtten ikke var for lav, men at 11 måneders studiestøtte var for lite. Han sa da at regjeringen kom til å fortsette å øke støtten gradvis.

I en pressemelding kaller leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO) minister Asheim for kunnskapsrik og engasjert, med god kunnskap om utdanningsområdet. Hun framhever viktigheten av å prioritere den økonomiske situasjonen for studentene.

– Vi forventer å se at studenter, høyere utdanning og forskning er et fortsatt prioritert område for denne regjeringen, heter det videre i pressemeldingen.

I tillegg til Asheim, er også Trine Skei Grande fra Venstre ny i kunnskapsdepartementet. Hun skal etterfølge Jan Tore Sanner (H) i rollen som kunnskaps- og integreringsminister.