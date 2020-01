JUNO – Young Star

Jazzbandet JUNO fra Trondheim klarer med sitt debutalbum å engasjere selv de som ikke liker jazz.

Som et friskt pust i musikkmiljøet i Trondheim har nå jazzlinjestudentene i bandet JUNO gitt ut sin debutplate. Young Star kommer ganske nøyaktig ett år etter deres første singelslipp med låta «Mike». Siden deres oppstart i 2017 har gruppen rukket å bli et kjent navn etter liveopptredener på steder som Trondheim Calling og Moldejazz.

Ikke overraskende er JUNOs debutalbum ei samling av låter som kommer til å fenge både et jazzengasjert publikum og publikummet som fra før ikke er så begeistret for sjangeren. Spesielt deres bruk av rap i låter som «Get Out» og «They See You» skaper et skarpt og lekent uttrykk som forsterker budskapet i tekstene. Dette er låter med mye attitude som bryter med det tradisjonelle bildet mange har av jazzsjangeren. Også tenorsaksofonen må trekkes frem som bidragsyter for å gjøre albumet kontrastfylt og stemningsfullt.

Fire ganger gjennom Young Star bryter bandet gjennom med fire ulike, kortvarige spor de kaller «Mood». Disse gir et inntrykk av en slags improvisatorisk pust i bakken mellom slagene. «Mood»-sporene er også med på å utfordre det tradisjonelle albumformatet, men bekrefter viktigheten av å lytte til et album fra sin start til slutt for å virkelig få med seg helheten.

Dyktige vokalister, samt en god kombinasjon av instrumentene bestående av kontrabass, trommer og tenorsaksofon gir hele albumet et variert lydbilde. Deler av det fremstår improvisatorisk til tross for at det er spilt inn på ei plate, noe som gjør det spennende å lytte til. Variasjonen mellom låter som «Need You to Know» og «Chameleon Overload» er ett eksempel som gir et inntrykk av bredden av sjangerbruken i albumet.

Selv om de har latt seg inspirere av tradisjonell jazzmusikk, bærer JUNO også med seg noe nytt og moderne i Young Star. Med et så bredt spekter av lyder og inntrykk kan man ikke annet enn å se frem til neste sjanse til å høre dette live.

