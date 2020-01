Okay Kaya - Watch This Liquid Pour Itself

Intimt, direkte og originalt.

Mykt og modig tar Okay Kaya deg med inn i sitt univers. Kaya Aurora Wilkins, som artisten egentlig heter, har selv understreket at temaet for dette albumet er vann, nærmere bestemt i form av galle, og sikter til det som kommer ut av renselsen. Dette er et album som handler om å forstå seg selv.

I låtene «Baby Little Tween» og «Ascend and Try Again» danner hun behagelige lydbilder, og i sistnevnte gjør hun noe så sjeldent som å integrere norsk tale i en låt med engelsk tekst. Det er ingen tvil om at formidlingsevnen er sjeldent god, og det er vanskelig ikke å bli rørt.

Det virker som om overraskelsesmomentene holdes på et lavt nivå i begynnelsen, med fire åpningslåter som er veldig nedpå. «Overstimulated» er klimaks blant disse, og står igjen som en av albumets beste låter. Det å lytte til typisk singer-songwriter-indie kan fort bli kjedelig, men Okay Kaya fanger oppmerksomheten din og holder den fast gjennom hele skiva.

Etter de første fire låtene tar det hele en ny vending med «Psych Ward», som har et gladere uttrykk til tross for at den handler om å være på psykiatrisk avdeling. I albumets nye fase hører vi nå låter som lett kan oppfattes som mer eksperimentelle. Tekstene er modige, spesielt «Asexual Wellbeing», hvor hun synger at sex med henne er middelmådig. Det hele toppes av en fengende rytme og mer dance-preget musikalsk opplevelse, som lett kan minne om både Robyn, Courtney Barnett og Jenny Hval.

De neste låtene er hakket mer fengslende, fordi de på sitt vis er enda mer direkte i uttrykket enn tidligere. «Popcorn Heart» høres ut som en femtitalls-ballade, hun fremstår som uredd, og det er klart at hun vet hvor hun vil. I låta «Symbiosis» er denne utviklingen veldig tydelig. Jeg er nok ikke den eneste som var spent på hvor Okay Kaya ville gå på sin nye utgivelse, men jeg fryder meg over det faktum at hun har dyrket det eksperimentelle ved musikaliteten sin.

På albumet Both fra 2018 hadde hun én norsk låt, «La meg». Dette har hun også gjort denne gangen, og «Helsevesen» oppleves som veldig sterk. Her kan man trekke paralleller til både deLillos og Susanne Sundfør. Alt i alt er dette et album det definitivt er verdt å lytte til. Budskapene er sterke, og overraskelsesmomentene er velplasserte og gjennomtenkte. Helhetlig er det tydelig at dette er et album som er bygget rundt et konsept. Dette gjør det spesielt verdt å høre albumet i sin helhet, og Okay Kaya til en artist det er verdt å følge med på.

