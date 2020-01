NTNU krever passordbytte

Lenge siden sist du skiftet passord? Nå innfører NTNU automatisk sperring av kontoer hvor passord er eldre enn to år.

«NTNU krever at alle ansatte og studenter bytter passord minst hvert andre år. Derfor innføres det nå automatisk sperring av NTNU-kontoer med to år gamle passord.» Dette er beskjeden NTNU har lagt ut til alle studenter på Innsida i går.

Bytter man ikke passord etter å ha mottatt e-postvarsel, risikerer man blant annet å ikke kunne koble seg på Eduroam, ikke får brukt Feide-innlogging eller lest epost.

Passord på avveie

Selsjonsleder for Digital sikkerhet ved NTNU Stian Husemoen forteller at universitetet innførte nye krav til passord allerede i 2018.

– Endringene bunner i at vi har sett mye dårlig bruk og gjenbruk av passord.

Husemoen sier at problemene gjerne oppstår når NTNU-passord gjenbrukes på andre tjenester. Da blir systemet sårbart dersom en tredjepart utsettes for et dataangrep, og passord lekkes på nett.

– Vi har som regel grei kontroll på studentene ettersom studentmassen stort sett byttes ut etter tre til fem år.

Han sier at innføringen av automatisk sperring av kontoer med utdaterte passord vil derfor i første rekke merkes av ansatte og de som har vært lenge ved NTNU. Studenter bør likevel unngå å bruke de samme passordene på flere tjenester for å sikre seg mot dataangrep.