Åtte kandidater stiller til UKEsjef

Vi har pratet med kandidatene om hvorfor de burde bli neste UKEsjef.

Den 29. januar velges hvem som skal være sjef for UKA-21. Selve valget vil foregå i Storsalen klokken 18.00, og alle medlemmer har stemmerett såfremt de har med seg gyldig medlemskort. I forkant av valget er det hele åtte kandidater som har meldt seg.

De to første kandidatene meldte seg på samfundsmøtet 18. januar, og fem til på samfundsmøtet 25. januar. Det er likevel fortsatt mulig å stille eller at noen blir benket (at noen blir meldt av andre til å stille) på selve valgdagen, så det kan potensielt bli trangt på scenen.

Vil inspirere til ærekjærhet

Foto: foto.samfundet.no

– Det skal vises at det er et studentarrangement, og det skal føles, forteller Myking.

Om han blir valgt til UKEsjef skal han gå inn for å aktivt hospitere i alle deler av organisasjonen for å lære så mye han kan om hvert ledd. Han tror det blir veldig gøy, men veldig mye arbeid.

Fokus på oppfølging og erfaring

Foto: foto.samfundet.no

– Jeg vil fokusere på de tingene som har gått bra og dårlig i mange UKEr tilbake i tid, og luke ut fallgruver.

Haga vil også avlaste de tyngste stillingene, og har flere idéer til hvordan dette kan gjøres, som hun gleder seg til å presentere for Storsalen imorgen. Hun mener hennes erfaring med oppfølging innad i organisasjonen er en av hennes sterkeste sider.

Samarbeid og kommunikasjon

Foto: foto.samfundet.no

– UKA har vokst ganske mye de siste årene, og det er veldig mange tradisjoner å bevare. Men man må også være nyskapende, se på nye idéer, og jobbe smartere med det man har og utvikle det.

Fjellström vektlegger hennes erfaring innen kommunikasjon, og vil gjerne øke samarbeidet mellom UKA og linjeforeningene.

Vil bringe tilbake sjarm og frivillighet

Foto: foto.samfundet.no

– UKA-19 skapte en god profesjonell profil, men det er viktig å ta vare på studentfestivalens sjarm og frivillighet. Jeg vil aktivt jobbe for inkludering av hele studentmassen i byen.

Mood blir motivert av å engasjere mennesker, og hun er villig til å sette alt annet på hylla for å fokusere på å være UKEsjef.

Sette UKA på norgeskartet

Foto: foto.samfundet.no

– Jeg vil skape en holdning hvor vi alle jobber mot det samme, at vi er en del av noe større.

Han er glad i å motivere folk til å jobbe hardt, selv om det kan være hardt til tider.

Har svarene på UKAs utfordringer

Foto: foto.samfundet.no

– Vi står overfor en del utfordringer med UKA-21, og jeg tror jeg har svarene.

Dersom han blir valgt til UKEsjef forventer han mye spennende jobb med et bredt spekter av utfordringer.

Vil la andre få samme positive opplevelse

Foto: foto.samfundet.no

– Jeg har fått masse nye venner, gode opplevelser og jeg har lært masse! Jeg har lyst til å gi samme mulighet til andre.

Hun forventer likevel at vervet vil bli krevende med mye jobb og mange utfordringer, men også at det vil være lærerikt.

Vil benytte seg av Trondheim Spektrum

Foto: Privat

– Fokusområdene mine er å flytte deler av programmet i Dødens dal til Trondheim Spektrum, og tidligere og bedre integrering av nøkkelfunksjonærer fra Samfundet og dermed kutte drastisk ned på antall UKEfunker og arbeidsmengden som kreves av dem, forteller Whittington.

Han mener at hans erfaring fra både UKA og Samfundet gjør ham til en godt egnet kandidat, og han ønsker å bli kvitt idéen om at de to er separate enheter.