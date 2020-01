- Det blir noen logistiske utfordringer

Med et høyt antall forhåndsmeldte kandidater forventes det stort oppmøte og mange spørsmål under valget av ny UKEsjef.

Imorgen, onsdag 29.01, skal Storsalen velge sjef for UKA-21, og det er hele åtte kandidater som ønsker å bekle rollen som leder for Norges største kulturfestival. Du kan lese om kandidatene her.

Muligens rekordmange kandidater

Foto: Jonas Halse Rygh Leder for Studentersamfundet, Frida Jerve, håper Storsalen er tålmodig og tar godt imot alle kandidatene.

– Jeg har lest gjennom ganske mange saksdokumenter og har ikke funnet noe helt som dette, åtte er en litt annen verden enn tidligere valg, sier hun.

Antallet kandidater har bydd på noen artige, logistiske utfordringer.

– Vi har funnet nok bord, men sliter fortsatt litt med å få tak i nok headset. Det kan hende at noen blir benket i løpet av valget, og da må de også få headset. Men vi finner på en lur løsning, forteller Jerve.

Hun oppfordrer også Storsalen til å komme med saklige og relevante spørsmål som gjør at man blir bedre kjent med de ulike kandidatene.

– Man blir nok å merke at det er åtte kandidater. Det skal selvfølgelig bli et rettferdig valg, men vi ønsker også at det ikke skal dra ut for lenge, sier hun.

For at en kandidat skal bli valgt må personen få over 50% av stemmene, altså såkalt alminnelig flertall. Om ingen får over 50% ved første votering, blir det en ny runde hvor de to kandidatene med flest stemmer går videre til en ny runde med utspørring og stemmegivning.

– Derfor er mitt største ønske at det kommer gode spørsmål fra salen, slik at vi blir best mulig kjent med kandidatene og hva som skiller de fra hverandre.

Ingen UKEsjef fasit

Avtroppende UKEsjef, Julian Mæhlen, gleder seg til valget og er spent på å se hvem som skal lede UKA-21.

– Det blir skikkelig spennende å se hvem som skal ta over, men jeg føler meg ikke ferdig. Det er alltid ting å gjøre, og når neste UKEsjef tar over så håper jeg at jeg får være med på å hjelpe personen i gang og dele av de erfaringene jeg har gjort meg, forteller Mæhlen.

Det at det er åtte kandidater synes Mæhlen er veldig kult, og synes det er bra for UKA at så mange ønsker å jobbe med UKA-21.

– Det er viktig at Storsalen får muligheten til å påvirke UKA-21 fra starten av, og at så mange stiller åpner jo opp for flere muligheter for Storsalen å være med på å forme UKA, sier han.

Foto: Jenny Westrum-Rein Avtroppende UKEsjef Julian Mæhlen ser fram til å gi fra seg tømmene til en ny UKEsjef.

Under UKEsjef valget for UKA-15 så var det 7 kandidater, og da var det over 500 avgitte stemmer, stort oppmøte og manger stemmer mener Mæhlen er positivt for Samfundet og festivalen.

– Jeg skulle jo ønske at alle medlemmene til Samfundet kunne vært med å stemme, men det går ikke. Men jo flere som kommer, og som stemmer, jo større andel av medlemsmassen blir representert i valget, forteller Mæhlen.

Det viktigste under valget er at alle får gjort seg opp en mening og blir kjent med kandidatene. Han er enig med Jerve om at gode spørsmål er essensielle for valget.

– Men det er også viktig å huske at ingen av kandidatene er ferdige utlærte UKE-sjefer, og jeg vil oppfordre til å se etter et potensiale og ideer til å skape en kul festival, sier Mæhlen.

– Det er ingen fasit på hva som gjør noen til en god UKE-sjef, det er ingen som skal følge i mine eller andres fotspor, man skal være en egen UKE-sjef, og skape en egen festival, sier Mæhlen avsluttingsvis.

NB. Skal du på valget og ønsker å stemme så må du huske å ta med deg medlemskortet, uten det kan du ikke avgi stemme.