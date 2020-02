Vi dekker Trondheim Calling! Under kan du se oversikten over hvilke konserter vi har anmeldt for hver dag:

Torsdag

Mokya: Elektrisk pop-opplevelse

Daufødt: Forfriskende hardpunk

Truls: Tiden har stått stille siden 2015

Ündergrünnen: Papparocken verden faktisk trenger



Svømmebasseng: Disko-vors på Byscenen

Windings: Hver låt blir en reise

Mia Berg: Overbeviste på Moskus

Oak Ay: Moden framførelse

Soft Punch: Slår hardt til