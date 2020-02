TRONDHEIM CALLING: King George VIII fra Trondheim lykkes i å dra med seg hele publikummet til hjemlandet hans Ghana for en liten halvtime idet han står på scenen på Tyven.

Uten store forventninger trapper jeg inn på Tyvens lokaler for å få med meg 25 år gamle King George VIII fra Trondheim. Det som møter meg er en ghanesisk aften, hvor store deler av lokalet er pyntet med vevde afrikanske duker i alle farger, kunst og en duftmaskin som sprer det som skal være ghanesisk duft. King George står på scenen med to i bandet, én på trompet, og én på bass og miksebrett.

Det som skjer når King George VIII setter i gang, er kanskje det mest oppløftende på lenge. Deilige og fengende rytmer som tar oss hele veien til Afrika idet vi lytter. Bass som banker i brystet. Trompet og bongotrommer som skaper en smooth loungestemning, samtidig som det også er klubbmusikk det er lett å la seg rive med til på dansegulvet.

Artisten tar seg også tid til å fortelle litt om låtene mellom slagene. Én av låtene er inspirert av et stort marked i Ghana, landet hvor han selv har tilbrakt mye av oppveksten i. Det er umulig å la være å smile underveis i konserten når King George VIII så enkelt klarer å lage et bilde av hvor levende hjemlandet hans er for oss blant publikum.

Det meste av konserten er instrumentell, men avsluttes med King George på vokal, i en RnB-inspirert låt kalt “Out of My Leage”, som ble utgitt tidligere i januar. Den 30 minutter lange konserten føyk bort på det som føltes som fem minutter, og ga definitivt mersmak.