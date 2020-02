Hæla i taket og full fest

TRONDHEIM CALLING: Lazy Queen leverer bra musikk, svett stemning, moshing og helt rå energi. Hva mer kan en ønske seg?

Det hele starter med Trond Viggo sin kjente sang «Tenke Sjæl» før de ikoniske maskerte danserne fra Lazy Queen sine musikkvideoer kommer opp på P3 scena. Bandet kommer på og begynner å lage mye lyd før det braker løs i første låt og fra starten av er energien 110 prosent. Det tar helt av og stemningen er på topp.

Det tar ikke lang tid før moshing starter og publikum går i hundre. Hæla er bokstavelig talt i taket da danserne går fra å stå på hodet til å blåse såpebobler, for så å komme ut i publikum og danse. Det føles virkelig som om det ikke er noe skille mellom det som skjer på scenen og det som skjer på gulvet. Selv bandet står helt på kanten av scenen og vokalisten tar etter hvert helt av og hopper ut i publikum og danser han og. Råere stemning er det vanskelig å få.

De spiller flere kjente låter som «Fuck Kevin Spacey», «Things I Think About While We Fuck» og «Apocalipstick» som blir høydepunktet av kvelden. Når denne ble spilt tok alt helt av og ingen sparte på energien. Moshingen klikker helt. De på scenen eksploderer med energi og leker seg med publikum og er råe på å kommunisere og få de med på stemningen. Kanskje en av de beste konsertopplevelsene på Trondheim Calling.

Lazy Queen var virkelig et høydepunkt under festivalen og det er vanskelig å se for seg en råere konsert. Disse karene har alt fra energien til attityden av ekte rockestjerner. De er som født for å stå på scenen og det er vanskelig og ikke bli revet med. Hvis du noen gang får muligheten til å oppleve dette bandet live så anbefales det på det sterkeste. Dette er framtida av norske rockere.