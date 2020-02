Årets entertainer på Trondheim Calling?

TRONDHEIM CALLING: Safario leverer et liveshow som er så overstimulerende at publikum ikke får tid til å summe seg mellom slagene.

I det Safario entrer Byscenen til låta «Robin Hood 300», merker man med en gang at energinivået han tar med seg inn er et helt annet beist enn hva man ellers er vant til. Safario setter selv standarden for hva som er et innafor energinivå i salen, og blir godt belønnet for innsatsen.

I løpet av den drøye halvtimen settet strekker seg utover er det godt med bevegelse blant publikum, og Safario bruker enhver anledning han får til å helle bensin på bålet. Safario er direkte i kontakten med publikum, og driver lite med snikk-snakk mellom låtene. Resultatet blir et sett som holder trykket oppe fra start til slutt, hvor energinivået Safario bygger opp på scenen er like smittsom som koronaviruset.

Det sier litt om konserten at Safario tidvis bommer på playbacken med sin egen vokal, og undertegnede merker at han egentlig ikke kunne brydd seg mindre. Noen ganger er det nemlig slik at målet helliger midlet, og når Safarios eneste mål for kvelden er å lage fest på Byscenen, er det vanskelig å henge seg opp i smådetaljer som det.

Ikke bare viser Safario at han er en ekstremt dyktig live-artist, men det er tydelig at han klart å finne sin egen hip-hop nisje i det norske musikklandskapet. Når man ser responsen han får fra salen på de nye låtene han fremfører, og ikke minst topp-hitten hans «GO CRAZY, GO STOOPID», fremstår det tydelig at Safario er en artist som kommer til å fylle norske konsertlokaler til randen i årene som kommer.

Les også: Hardtslående fra Sibiir.