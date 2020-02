TRONDHEIM CALLING: Woodland stiller sterkt med den gode gamle nostalgiske rockesounden.

Det er tydelig at jeg er en av de yngste på Crispin Glover Record Shop når Woodland skal spille. Kanskje å forvente når sjangeren er den gode gamle rocken og bandet som spiller har holdt på siden 2011. Det er likevel god stemning blant publikum og det lyder bra fra scenen.´ Er det en ting Woodland viser er det at en trenger ikke alt av nye effekter og duppedingser for å lage bra musikk. Noen gamle slitte instrumenter og rå teft er nok for å lage go rock. Det gamle er noen ganger det beste.

Det meste de spiller er fra den nye plata, men vi får også høre den litt eldre låta «Got my wrong», som er høydepunktet av konserten. Man ser at de på scenen digger å spille og at publikum svarer med god stemning, men det blir aldri veldig mye energi. De avslutter med låta «Kisses» som er en roligere og seigere låt. Dette drar ikke stemningen ned, men jeg merker at når den er slutt er jeg mindre gira på å høre mer enn etter «Got me wrong».

Det er klart at Woodland er et modent og dyktig band. Det er tight og det virker som om bandet har det gøy på scenen, men energien blir igjen der også. Det gjør at jeg ikke sitter igjen med mye. Bra band, bra musikk, men kanskje litt tamt denne kvelden. Jeg skulle likt å sett de spille på et litt større lokale, hvor det var mer rom for å skape energi. Likevel er de et supert band for de som savner det gode gamle.