En fest å være med på

Das Body er innom både eldre og ny musikk på Trondheim Callings siste festivaldag.

Til å begynne med får jeg inntrykk av et nonchalant Das Body som entrer scenen på Lokal Scene på Trondheim Callings siste festivaldag. Der tar jeg feil. Bandet endrer raskt framtoning til å være svært innbydende og full av futt. Spesielt ved hjelp av vokalist Ellie Lindens lyse og sensuelle stemme, skaper Das Body en elektrisk stemning i lokalene.

Bandet, som slapp sin debut-EP i 2018, viser at de tør å gå nye veier rent musikalsk. Underveis i showet får vi høre både eldre og ny musikk, og det er blant de nye tilskuddene et mer rocka orientert materiale kommer fram til fordel for indiesjangeren.

På de korte 30 minuttene bandet har til rådighet klarer de å utnytte tiden til det fulle. Omtrent den eneste gangen det er pause mellom slagene, er når de deler ut små lykter i ulike farger til publikum. Dette ser publikum ut til å digge, og det er en morsom og kreativ måte å både involvere publikum, men også skape kule lyseffekter i rommet på.

Det er uten tvil mye på grunn av Lindens attitude som en ekte diva at konserten blir så energisk og stor. Dette opplevdes virkelig som en stor fest. Med å la oss få en smakebit av ny musikk fra Das Body, bygges det også store forventninger til året om flere utgivelser fra Oslobandet.