Tacobitch spiller musikk det er ulovlig å ikke ha lyst til å danse til

TRONDHEIM CALLING: Og de presenterer det i en konseptuell pakke som man ikke kan la være å bli sjarmert av.

Tacobitch er foreløpig ett av de få bandene man faktisk må se live for å få hørt musikken deres. Bandets eneste profil online ligger på Soundcloud, har 97 følgere og ingen tilgjengelig musikk for de som kunne tenkt seg å sjekke ut bandet utenfor konsertformatet. Når bandets omdømme kun baserer seg på vage rykter og personlige vitnesbyrd, er det imponerende at de har klart å lokke nok folk til konserten til å fylle Lille sal i Olavshallen.

Tacobitch entrer scenen i sine karakteristiske hvite, taktiske sniper-kamuflasjedrakter sammen med de tre front danserne som utgjør fronttrioen på scenen. De får umiddelbar respons av publikum når de begynner å spille, og det er vanskelig å ikke begynne å bevege seg momentant til musikken de pumper ut.

Med klassiske rave-synths, tidvis bruk av jungle-trommer og godt musikalsk håndverk, blir det fort ordentlig klubbstemning i salen. Musikken blir bare hardere og hardere utover i konserten, noe som tas godt imot av publikum.

De tre danserne gjør en veldig god jobb i å bygge opp under stemningen musikken fordrer, og man hører tydelig at publikum ikke bare synes musikken er kul, men at konseptet som helhet er noe med bred appell.

Tacobitch demonstrerer for Trondheim Calling at det er mange måter å drive band på, og at det er mer enn nok rom på markedet for sære konsepter og uttrykksformer live. Alt i alt må Tacobitch ha vært en av de mest omtalte konsertene i forkant av Trondheim Calling, og det står respekt av måten de, såpass avslappet, innfridde de forventningene og mer live. Undertegnede er fortsatt oppstemt etter konserten, og blir nok snart, igjen, snurt over at det ikke er mulig å høre Tacobitch andre steder enn på konsert.

