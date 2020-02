Store ruteendringer hos AtB fra i dag

Fra mandag 3. februar trådte det i kraft endringer på flere busslinjer i Trondheim.

Lørdag 3. august fikk trondheimsområdet et nytt kollektivsystem. Dette innebar innføringen av 300 nye busser, tre metrobusslinjer og flere nye bydelslinjer. Etter et halvt år i drift har AtB samlet erfaringer og informasjon, og har basert på dette gjort justeringer på kollektivtilbudet.

– Bakgrunnen for ruteendringene er erfaringene siden oppstarten i august. Når man legger om hele kollektivsystemet over natten er det naturlig å gjøre endringer basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra kundene etter en periode, forteller direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal ved AtB.

Ifølge pressemeldinger fra AtB er det disse endringene som trer i kraft fra mandag 3 februar:

Metrolinjene

De tre metrolinjene, linje 1, 2 og 3, vil starte å gå tidligere om morgenen. Første avgang om morgenen vil være 05.15. Det vil også være flere og tidligere avganger på søndager. Metrolinje 1 som før startet og sluttet på Tonstadkrysset, vil fra nå starte og slutte på Tillerterminalen.

– De tidligere avgangene er for bedre å dekke reisebehovet tidlig om morgen, særlig med hensyn til de som turnusarbeidere, sier Opsal.

Linje 10 Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettveien

Linje 10 vil endre oppstartssted fra Nordslettveien til Rate og Ratesvingen. Grunnen til dette er infrastrukturen i Nordslettvegen og behovene på Rate.

Linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg

Omtrent én gang i timen vil linje 12 endre start og endestopp fra Marienborg til Nidarø. Dette vil føre til at det går busser til Spektrum på kveldstid.

Linje 21 Trolla/Ilsvika - sentrum - Pirbadet og nye linje 28 Ilsvika - Høgskoleringen - Brattøra

Foto: AtB AS Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal

Før startet linje 21 annenhver avgang på Trolla eller Ilsvika. Etter mandag 3. februar vil linje 21 starte fra Trolla og fortsette via sentrum til Brattøra som før. Den nye linjen 28 vil starte fra Illsvika, og vil gå over Høgskoleringen, Rosenborg og Lademoen, og endestoppet vil være på Brattøra. Dette vil forbedre det tildigere tilbudet til de som reiser fra Buran og Lademoen til Gløshaugen.

– Vi har sett et behov og kapasitetsproblemer opp til Gløshaugen og over Singsaker. Det er bra at så mange tar kollektivt, og for å forhindre forsinkede avganger og at noen blir kjørt i fra har vi økt kapasitet på denne strekningen, forteller Opsal

Regionbusser

Alle regionbusser betjene holdeplassen Dronningens gate D1. Det betyr at holdeplassen Prinsens gate P3 ikke lenger blir betjent av regionbussene.

350 Trondheim - Rissa - Osen

450 Trondheim - Stadsbygd - Rissa

310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem

320 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya

330 (Trondheim -) Stjørdal - Selbu (- Tydal)

340 Trondheim - Støren - Røros

410 Trondheim - Orkanger via Fv 800

440 Trondheim - Støren

470 (Trondheim -) Orkanger - Kyrksæterøra (- Aure)

480 Støren - Berkåk - Oppdal

Kollektivtilbudet i Trondheim har opplevd store endringer de siste måneden vil det komme flere endringer i framtiden.

– Vi er alltid i endring, og nå ser vi på tilbudet som vil komme i august, sier Opsal.