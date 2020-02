Metrobusser for hvite menn

I en verden hvor pris er alt, er det godt at AtB slår et slag for den alminnelige mann.

Underholdning



Man prater ofte om marginaliserte grupper i samfunnet. Studenter som ikke får penger av mor og far. Blondiner uten sprite til vodkaen sin. De gruppene som sliter mest. Det er ingen tvil om at de trenger hjelp og har det verre enn oss andre. I dag skal vi derimot ikke ty til røsten for de aller svakeste! Nei. Denne forsvarstalen skal klinge i veggene for ingen ringere enn de av oss som kjeder seg så sykt. De med litt for mye penger til å være en del av oss dødelige, men ikke nok til å eie verden. Jeg snakker selvfølgelig om hvite menn med Tesla. Livet var så enkelt før. Jobbe i finans. Kjøre Tesla. Slappe av hjemme i skjorte og chinos.

Alt dette endret seg da miljøgnålet startet. En svensk drittunge knapt tørr bak øra kom på banen og brakte skam over oss alle. Disse mannfolka hadde livet greit på stell før. Kjørte Tesla, kjøpte Iphone. Vedlikeholdt et lunkent forhold til både kone og barn. Samtidig drømte de seg vekk til golfbaner i Florida med en kun «platonisk» kollega. Disse mennene er også de som har det mest anstrengte forholdet til resten av verden. De lever i den, men syns resten av oss er ganske ekle. De hadde reddet verden om de kunne, men de orker ikke å redde oss dødelige.

Derfor hyller jeg den ytterst nødvendige jobben AtB gjør i å la disse mennene få redde verden med en svindyr bussbillett av gangen: Tesla-style. 40 kroner for litt over en time med metro-moro. AtB og metrobussene er laget for de som eier Tesla. Det klages over høye billettpriser. Videregåendeelever ofrer tastetrykk for signaturkampanjer mot prisen. I denne verdenen er det en stemme vi ikke hører. Hvite menn som eier Tesla.

AtB kom med et nytt kollektivsystem i august i fjor. En endring som uten tvil var for det bedre. Man måtte ikke lenger surfe aksjene i en dårlig belyst buss på biogass. Nei! Nå kan man surfe aksjene i en overbelyst metrobuss som lar deg redde verden på bekostning av netthinnen din. Godt at man kan slå ned lysstyrken på mobilen og surfe enda lenger. Sånn tjener man inn penger til laseroperasjon litt etter litt. Man må ikke lenger sitte i et kjøretøy som er like langt som alle andre. Metrobussene er unødvendig lange og har tre ledd. Tre ledd! Man kan også kose seg i et miljø med likesinnede. For kun en gruppe mennesker har råd til å ta dagens AtB-busser uten å kjenne det på lommeboken. Hvite menn, som kjørte Tesla. Nå, hvite menn som tar metrobuss.

AtB lar disse mennene redde verden best mulig. De kan redde verden uten å sosialisere med den, fordi vi dødelige skygger banen når en metrobuss nærmer seg. Mest i frykt om at dragsuget den etterlater seg vil fange bankkontonumrene våre og suge pengene til seg som en støvsuger suger støv. 40 kroner av gangen. Hvis du ikke allerede var overbevist om at AtB egentlig er for de eldre, og hvitere av oss, vil jeg presentere mitt endelige bevis for dette faktum. Som en hommage til Tesla er også metrobussene selvantennelige.

Radio Revolt er en del av Studentmediene i Trondheim.