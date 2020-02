Kvelertak gir seg ikke før Slash spiller solo på ei plate

Maciek Ofstad fra Kvelertak mener de har fått ny giv med nytt blod i bandet.

Kvelertak er straks aktuelle med både plateslipp og konsert i Storsalen. I den forbindelse satte Under Dusken seg ned sammen med gitarist Maciek Ofstad på hver sin side av telefonrøret for å prate litt om både hva fansen har i vente og karrieren så langt. Etter ti år som norges største rockeband ser de tydelig at andre band ser opp til dem.

– Vi har sett at de andre prøver seg. For eksempel Turboneger og sånt, sier Ofstad og ler.

Nytt blod og ny giv

Den nye plata, Splid, blir den første med den nye vokalisten Ivar Nikolaisen og trommis Håvard Takle Ohr. Denne plata kommer til å skille seg ut fra de tre forrige på flere måter, mener Ofstad.

– For vår del har det vært helt konge å få med Ivar! Vi har jo fått med Norges desidert råeste frontfigur. Å få han med på laget er bare en boost. Selv om han aldri ville innrømmet det selv, så er han jævlig flink. Han er en dyktig frontfigur og vokalist, og grundig i alt han holder på med. Det er kult å få inn en ny giv og nytt blod og positivitet. De andre gutta har vært her i over ti år og kan være dritlei av alt vi gjør, så det er dritfett å få inn noen som synes alt er fett. Det smitter også!

Han trekker også fram Nikolaisens vokal og sangferdigheter. For første gang er det lagt fokus på akkurat dette på en Kvelertak-plate.

– Vi har tvunget han til å synge noen greier og det blir kanskje litt mer melodi i vokalen og mer dynamikk i skrikingen. Det merkes i aller høyeste grad at det er noe som har skjedd.

Nikolaisens sangferdigheter og frontfigur-skikkelse er ingen nyhet, selv om det er et nytt tilskudd i Kvelertak. Punkbandet The Good the Bad and the Zugly er kanskje prosjektet han er mest kjent for, et band som forøvrig kaller Kvelertak for «Ivar’s side project» i en Facebookstatus. Dette ler Ofstad av og drar en langvarig vits om at Kvelertak har planer om å saksøke Nikolaisen.

Vil ikke gi seg før Slash spiller solo

Med unntak av den nye singelen «Crack of Doom» har Kvelertak skrevet låter på morsmålet, men å bevare språket er ikke et spesielt mål Kvelertak har for øyet. Samarbeidet med Mastodons Troy Sanders ga mersmak, men hvordan gikk det egentlig til?

– Vi sendte han en mail, og så sa han ja.

Så enkelt kan det altså være, men grunnarbeidet startet allerede i 2011 da Kvelertak møtte Mastodon for første gang. I 2014 ble gutta ordentlig kjent etter to USA-turneer på et år. Da de begynte å skrive «Crack of Doom» var Sanders raskt et navn de ville skrive på vokal-crediten.

– Ideen kom veldig tidlig i låtprosessen. Det hadde vært kult å ha en litt mer bærende pappabjørn-vokal. Det var en litt idiotisk ting å si på øving at «Troy synger her», men da vi var i studio spurte vi om han faktisk ville gjøre det. Mens var i et studio i Massachusetts gikk han gikk inn i et studio i Florida og spilte inn vokalen, sendte den over, også passet det perfekt. Det løftet låta hundre prosent.

Lignende samarbeid er absolutt ikke utelukket for Kvelertak.

– Vi kan ikke gi oss før Slash spiller solo på ei plate. Når vi har fått til det kan vi begynne å tenke på å kaste inn håndkleet.

Likevel er ikke Kvelertak avhengige av de store, internasjonale legendene for å nå fansen utenfor Norges grenser. Forumer på nettet gjør sport i å oversette tekstene deres best mulig, og fansen dukker lojalt opp over konsertene dere over hele verden. Hvordan kan ekte norsk rock treffe så bredt?

– Det er fordi Kvelertak er et veldig gitarbasert band. Det er jævlig mye gitar og mye av melodien ligger der. Når vi er ute og spiller så synger folk mye av riffene og ikke tekstene.

Alternativt kan forklaringen være at ingen forstår hva de synger og tror det er engelske tekster.

– Det er veldig gøy å se på at folk bare mime det de tror de hører. Det hadde vært gøy å bare holde en mikrofon foran for å høre hva faen som egentlig kommer ut.

Men det er nok teori nummer en som står sterkest for Ofstad.

– Jeg tror det er fordi det er et veldig melodisk band. Du trenger ikke kunne norsk for å like det. Riff er jo mye kulere enn tekst uansett. Alle vet jo det.

Foto: Kvelertak/Pressefoto

Kurt sin måte er alltid best

Den nye besetningen har gått tilbake til en gammel produsent for å lage det fjerde albumet. Vokalist i bandet Converge, Kurt Ballou, er basert i Massachusetts og produserte de første albumene, Kvelertak og Meir, mens bandet selv prøvde seg på oppgaven da de spilte inn Nattesferd.

– Det var en lekse. Det var jævlig gøy, men veldig krevende fordi vi er jo seks barn som definitivt trenger en voksen, en lærer i rommet som sier hva vi skal gjøre. En som ber oss holde kjeft når vi skal holde kjeft og spille når vi skal spille.

Etter å ha kastet litt ball fram og tilbake om hvem de ville jobbe med føltes det naturlig å gå tilbake til Kurt.

– Når du har en ny trommis og ny vokalist, og så skulle oppsøke enda en ny person som du ikke helt har greie på, kan være ganske risikabelt. Da er det greit å gå til noen du vet kommer til å funke. Det handler også om låtene som hadde blitt skrevet. Da vi satt der med dem så visste vi at dette kom til å bli dritfett om det gikk gjennom Kurt. Det kom til å kle den sounden.

Tryggheten med å gå tilbake til det kjente er ikke det eneste Kvelertak digger med Ballou.

– Han spiller jo inn hundrevis av plater i året. Han kjenner sitt studio. Det som er digg med å jobbe med han er at vi stoler på han hundre prosent. Han gjør som regel låtene mye kulere.

Ofstad forteller at det er Bjarte Lund Rolland som er hovedlåtskriveren i bandet. Noen ganger kommer de omtrent ferdigskrevet, mens andre ganger klør de seg i hodet og tester en del riff før alt klaffer. Han sier at alle låtene blir til i øvingslokalet, og at det er ganske tilfeldig hva som blir kastet og hva som blir fett.

– Så spiller vi inn en demo av låtene og sender den til USA til Kurt og han sier «dette her er dritt, dere må gjøre det på denne måten». Da svarer vi «nei, vi vil gjøre det på denne måten», så gjør vi det tilslutt på Kurt sin måte også blir det jævlig mye bedre. Det er litt sånn det går, forteller han og ler.

Kvelertak på Pstereo 2019: – Jeg tror vi kan slå fast at Kvelertak er et av Norges absolutt feteste liveband. Kanskje også Pstereos.

Ti år har gått, men den neste tiårsplanen er lagt

I år feirer vi tiårsjubileet siden debutplata Kvelertak kom ut. I løpet av den tiden har de, som nevnt, både erobret Norge og verden, og dratt på turne med giganter som blant annet Metallica. Akkurat Metallica har invitert med seg flere norske band de har villet løfte fram. I fjor sommer tok de blant annet med Bokassa på turne.

– Lars (Ulrich) er genuint interessert i undergrunnsband. Det er ærefullt av han å i det hele tatt gidde. Metallica hadde ikke trengt å ha med noe band på turne uansett, men jeg synes det er jævlig sporty av dem å faktisk gi oss og Bokassa en sjanse. Det er en mulighet for oss, for vi kan jo ikke drømme om det der engang. Men jeg tror han bare har en genuin musikkinteresse, og de tar bare med band se synes er fete.

Han nevner også at Metallica også har tatt med Baronesse, Destored og Mastodon på turne tidligere. Selv spilte de fem konserter med Metallica i 2014, og det har helt klart hjulpet dem med å bygge en karriere som har vist seg å ha blitt langvarig. På spørsmål om hva som har vært høydepunktet i karrieren vil Ofstad likevel fortelle en helt annen historie:

– Et høydepunkt var da vi fikk fly privatflyet til Toto. Vi hadde spilt i Sverige på Bråvalla-festivalen, også skulle vi til Tyskland. Vi var egentlig på turne der og hadde en turnebuss, men vi fløy fra Tyskland til Sverige og skulle bli hentet der av turnebussen og kjøre ned igjen. I den lille tidslommen der hadde busselskapet bestemt seg for å gi oss en jævlig mye verre buss.

Bussen rakk akkurat å parkere utenfor Bråvalla før den falt sammen og tok fyr. Heldigvis forteller Ofstad at de på det tidspunktet hadde en god manager som fant redningen.

– Han klarte på ett eller annet mirakuløst vis å få Toto til låne oss privatflyet sitt. Flyet henta oss i Sverige og fikk oss til Tyskland så vi fikk spilt den konserten. Å spise en sjokolade i det flyet tror jeg er topp én opplevelse!

Å toppe privatflyet til Toto kan høres vanskelig ut. Likevel forsikrer Ofstad oss om at Kvelertak ikke har noen planer om å gi seg med det første.

– Det blir ti nye år, ja! Vi må bare begynne med de ti nye årene, så tar vi det videre etter det. Tiårsplanen er i hvert fall lagt.

