Et nei er ikke verdens ende

Vi skulle gjerne tatt opp alle, men engasjementet i Trondheim er for stort for vårt lille hus.

Torsdag for litt over en uke siden var en stor dag for oss på Samfundet. Én gang hvert semester ringer vi søkere for å fortelle dem om at de har blitt tatt opp til en gjeng, hvor noen får beskjed om at de ikke har blitt tatt opp som frivillig på Samfundet. For mange av dem vil dette, enten de vet det eller ikke, være en dag som radikalt forandrer livene deres.

Men med opptak kommer også avslag. Trondheim er fylt til randen med kompetente, engasjerte og morsomme studenter. Så mange at vi ikke kan ta opp alle. Det gjør også denne dagen vanskelig, fordi vi må si nei til folk som vil gi av sin tid, bruke sine hender og sine hoder for å gjøre denne byen bedre for den gjengse student. Vi skulle gjerne tatt opp flere engasjerte studenter, men dugnadsånden er for stor for vårt lille hus. Hvis du ikke ble tatt opp, er du ikke alene, og det er heller ikke noe å skamme seg over.

Heldigvis er vi ikke den eneste gruppa i Trondheim som trenger frivillige, og det er frivilligheten som gjør dette til Norges beste studieby. Jeg vil oppfordre alle til å søke seg til en eller annen frivillig organisasjon, enten det er linjeforening, idrett eller noe helt annet. Men jeg er også klar over at det ikke er så lett å søke noe nytt når man har blitt avvist før.

For avvisning gjør deg sårbar, du prøver å vise fram hvem du er og noen sier nei til det. Det skjer hele tiden, på jobbmarkedet og ikke minst i kjærlighetslivet. Og det gjør vondt hver gang. Vi skulle ønske vi ikke ga folk den følelsen og forstår at det er enkelt å ikke like Samfundet etter at man har gjort seg så sårbar.

Men vi håper dere kan forbinde gode følelser med Samfundet også. For det er viktig å huske på at huset ikke er for de frivillige, med bygd og eid av alle medlemmene. Så jeg ønsker deg velkommen til Huset. Gå inn med selvtillit. Kom på de rare arrangementene. Se opp for styrevaffel, det betyr gratis vaffel og kaffe. Bruk Huset til andre ting enn fylla, for vi er så mye mer enn det. Vi vil være et hus for alle, uansett om de er interne eller ikke.

