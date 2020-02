Falske profiler florerer på Facebook. Om ikke selskapet går gjennom rutinene for hvordan de håndhever egne regler, kan de like gjerne slutte å ha regler i det hele tatt.

Du har kanskje vært der: Du mottar en venneforespørsel på Facebook. Profilen du ser har et totalt ukjent navn og profilbilde, og det er kun et eneste innlegg på veggen deres. Med en obskøn tekst og et bilde oppfordres du til å klikke på en link til en eller annen tvilsom nettside. Du gjenkjenner dette som en åpenbar «catfish»-situasjon, og du rapporterer brukeren for brudd på nettstedets retningslinjer. Men når Facebook svarer, skriver de at de ikke har funnet noe med brukeren som strider med deres regler, og lar profilen stå.

Det tar selvsagt ikke lang tid før en ny, nesten identisk profil dukker opp. Du rapporterer også denne profilen, men heller ikke nå finner Facebook noe galt. Du sletter venneforespørslene, og her stopper det kanskje for mange. Men problemet er for stort til at man bare kan skyve det over på nestemann.

Det mest åpenbare problemet med slike profiler er at det alltid finnes noen der ute som kan gå på slike svindelforsøk – enten ved å laste ned et virus, eller ved å oppgi sensitiv informasjon til kriminelle aktører. Men slike falske kontoer utgjør også et problem på et samfunnsmessig nivå. Hvis svindlere ikke blir utestengt selv når noen varsler, så gir det et tydelig signal til alle slags uærlige aktører om at man har relativt stor frihet til å drive med slik aktivitet uten å bli stoppet.

Saken er den at Facebook har regler for å fange opp slike falske profiler. Med tanke på at slike kontoer ofte bryter med flere punkter i nettstedets retningslinjer samtidig, er det tydelig at det er systemet som skal håndheve disse reglene som svikter. Men når selskapet ikke evner å hamle opp med åpenbare brudd på egne regler – selv når regelbruddene blir rapportert – er det ytterligere med på å svekke tilliten hos brukerne.

Det positive er at selskapet faktisk kan gjøre noe for å få bukt med problemet. En løsning hadde vært å gjøre det mulig for «vanlige» brukere å ta direkte kontakt med selskapet for å gi tilbakemeldinger. Det er per i dag ikke mulig å påklage et vedtak om at ingenting er galt med en profil, eller å påpeke hva de skal se etter. Et annet steg vil være å skjerpe rutinene for hvordan rapporterte hendelser gjennomgås. Hvis man kan rapportere flere identiske falske brukere samtidig, eller hvis Facebook får bedre rutiner på å dobbeltsjekke om profiler ser troverdige ut og ikke bare poster spam, så vil dette redusere mengden henvendelser fra vanlige brukerne i utgangspunktet. Hele poenget med å ha regler, er at man har en troverdig måte å håndheve dem på. Ellers er det ikke vits i å ha dem der.