Grovt gode knekkebrød

Ta bakingen i egne hender og få en knasende god start på dagen med hjemmelagde knekkebrød

Dersom du er lei overpriset knekkebrød, kan du ha både tid og penger til overs ved å lage dem selv.

Det mest avanserte med knekkebrødlaging er å blande ingrediensene, etter det er det bare å sette seg ned og vente en time mens de godgjør seg i ovnen. Da er det fint mulig å sette av tiden til skolearbeid eller en god bok.

En annen god egenskap med knekkebrød er at de kan ha en levetid på flere uker under rett lagring. Dette gjør at arbeidet ditt kan imponere venner og bekjente i lang tid framover.

Foto: Kristian Marcellus Benum KNEKKEBRØD: Imponer venner og bekjente med hjemmelagde knekkebrød.

For 60 knekkebrød trenger du:

3 dl sammalt rugmel

2 dl solsikkefrø

2 dl lettkokte havregryn

2 dl linfrø

1 dl sesamfrø

1 teskje salt

6 dl vann

Framgangsmåte:

Sett ovnen på 160 grader.

Ha alle tørre ingredienser i en bolle.

Tilsett vannet.

Rør rundt med slikkepott til du får en grøtaktig masse.

Ta fram et stekebrett og legg bakepapir på toppen. (For å unngå at deigen klistrer seg til bakepapiret er det lurt å ha et tynt lag med olje på bakepapiret.)

Spre knekkebrøddeigen utover bakepapiret med en slikkepott. Bruk tid på å fordele deigen jevnest mulig. Dersom det er ujevnheter i deigen vil noen knekkebrød bli brent fordi de er for tynne, mens andre blir for tykke.

Sett stekeplaten inn i ovnen og vent 10 minutter. Ta så stekeplaten ut og bruk et pizzahjul for å kutte opp knekkebrødene i passende biter.

Sett stekeplaten tilbake i ovnen og vent 60 minutter.

Ta så de nystekte knekkebrødene ut av ovnen og la dem kjøle seg ned.

Tips:

Det anbefales å sjekke knekkebrødene jevnlig, omtrent hvert 15. minutt, slik at ingen blir brent.

