Russ – Shake The Snow Globe

Selv talentfulle samarbeidspartnere er ikke nok til å redde Russ ut av sin grunnleggende middelmådighet.

Russ er en av flere grunner til at man bør vokte seg vel for å annonsere i sosiale sammenhenger at man liker hiphop. Risikoen er stor for at en gjeng flokker seg omkring deg, klare for å introdusere deg for sin favorittrapper. Denne karen både produserer, mikser, skriver, synger og rapper og er, i følge hans trofaste fans, en redningsmann i mumble-rappernes fortapte tidsalder. Etter å ha sluppet tonnevis av musikk på Soundcloud siden 2011 og til slutt blitt en kommersiell suksess, leverer Russ nå sitt tredje studioalbum Shake The Snowglobe.

Fyren er så stolt av sin egen arbeidsetikk at han som oftest har nektet å hente inn forsterkninger i form av mer begavede produsenter eller gjestevers. På Shake The Snowglobe har han imidlertid tatt til fornuften og latt Boi-1da produsere et par låter, og fått med seg spennende gjester som Griselda-medlem Benny The Butcher, Rick Ross og BIA, for å nevne noen. Har Russ endelig innsett sine egne begrensninger, og åpnet opp for kreativ input fra samarbeidspartnerne?

Russ er dessverre like middelmådig som før, og albumet er gjennomgående ufattelig kjedelig. Det finnes lyspunkter, men problemet er at det er så pinlig åpenbart at disse nesten utelukkende dukker opp når noen som ikke er Russ har bidratt med et vers eller med produksjon. Bonuslåta «Best On Earth» med BIA er fengende. «Guess What» og «A Lot More» løftes av proff produksjon, samtidig som Russ leverer uoriginale, men helt ålreite vers. Merk at disse tre alle er produsert av blant annet Boi-1da. Benny The Butcher er derimot en overraskende nedtur. Hvem vil høre en fyr som kaller seg «The Butcher» sippe på en breakup-låt som har den emosjonelle intelligensen til en 14-åring som akkurat har hørt Take Care for første gang?

På de sporene som er produsert av Russ selv er det umulig å skille låtene fra hverandre. Den samme formelen gjentas til det kjedsommelige, uinspirert beat av typen R&B eller trap, intetsigende vers av typen gnåling eller skryting, og et supergenerisk hook. Det viser seg altså at selv med hjelpen til flinke produsenter og artister, klarer ikke Russ å heve nivået på musikken sin over middelmådighet. Shake The Snowglobe er nok et bevis på at produsent Metro Boomin hadde helt rett da han i sin tid kunngjorde at Russ var «Whack in Spirit».