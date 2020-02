Forskning fra NTNU kan gjøre trening bedre

Forskning fra NTNU integreres nå i millioner av smartklokker over hele verden, skriver Gemini.no. Ved å bruke en trenings-algoritme som måler intensitet og mengde blant andre faktorer får du ett enkelt treningsmål, og klokka forteller deg om du når målet. Dette kan forenkle trening, og være med på å å holde deg frisk og i god form.

Denne teknologien kalles for PAI-teknologi, og professor ved NTNU, Ulrik Wisløff har vært med på å skape den. Gjennombruddet er at man har gjort det mulig for langt flere klokker å integrere denne teknologien. PAI står for Personlig Aktiv Intelligens, og er i seg selv er ikke nytt, det kan allerede måles om man har noen spesifikke treningsarmbånd. Det som er nytt er at man nå kan måle PAI på alle klokker med pulsmåler. Men nå tenker du kanskje, hva er PAI egentlig? Det er en algoritme som måler effekten av treningen og aktivitet i hverdagen, og gir deg et resultat etter økten. Om du oppnår en score på 100 PAI i uka er det bevist at dette er en treningsmengde som holder deg ved bedre helse, skriver Gemini.no.

PAI er godt for helsa

Wisløff har et mål om å gjøre PAI til en ny verdensstandard for hvordan en måler fysisk aktivitet. Han har allerede har kommet et godt stykke på vei. Akkurat nå er det den kinesiske teknologigiganten Huami som leder an kappløpet om å tilby PAI på en mest mulig brukervennlig måte.

– Huami lanserte fire nye smartklokker med PAI integrert. De har også øreplugger med støyreduksjon som måler puls og registrerer PAI. Det har vært stor interesse for de nye klokkene og PAI-konseptet, forteller Wisløff til Gemini.no.

Poenget med PAI er å trene nok til å oppnå minst 100 poeng i løpet av sju dager – og deretter holde seg på 100 PAI eller mer resten av livet. Forskningen til Cardiac Exercise Research Group (CERG) – som ledes av Wisløff – viser at ved å oppnå 100 PAI i uka holder du din egen helserisiko så lav som mulig.

Personlig tilpasset

PAI-algoritmen tar utgangspunkt i hvor gammel du er, og om du er kvinne eller mann, i tillegg til hvilepulsen og makspulsen din. Videre tilpasser den mengden og treningsintensitet etter hvor mye som behøves for å opprettholde god helse. For å måle PAI trenger du en pulsmåler og en app på mobiltelefonen din. Det er altså Huami som har de mest brukervennlige løsningene per i dag. Men det er også mulig å måle PAI med Apple Watch, Fitbit og pulsklokker fra Garmin og Polar.

– Vi vet at det jobbes hardt med å gjøre det enklere å regne ut PAI uansett hva slags utstyr du bruker til å måle puls. Akkurat nå er det enkleste å bruke Huami-klokker, sier Wisløff.

Han forteller videre at i starten av februar ble det lansert en helt ny app, PAI Health, som også vil støtte mange andre produsenter. Den er tilgjengelig både for iOS og Android.

100 PAI vs 10.000 skritt

Foto: PAI Health Forsker Ulrik Wisløff på CES-messa sammen med Huamis Kongqiao Wang.

– Disse anbefalingene er gode, men det er ikke nødvendigvis så lett å forholde seg til hva som er «moderat» og hva som er «høy» treningsintensitet, sier Wisløff til Gemini.no.

Wisløff mener at 100 PAI er et enda sikrere kort for å beholde god helse enn å oppfylle aktivitetsanbefalingene fra helsemyndighetene. PAI belønner nemlig trening med høy intensitet i enda større grad. Dermed er det mulig å holde seg over 100 PAI hvis man gjennomfører ca. 40 minutter høyintensitetstrening hver uke. Samtidig må man holde på i vesentlig mer enn 150 minutter hver uke dersom man kun trener med moderat intensitet.

Wisløf jobber nå for at PAI skal bli inkludert i anbefalingene til Helsedirektoratet, slik at enda flere kan dra nytte av optimal fysisk aktivitet.

– Over fem millioner dødsfall i verden hvert år skyldes at folk ikke er fysisk aktive nok. Jeg er sikker på at ved å bruke PAI kan man gi folkehelsa et løft gjennom å gjøre fysisk aktivitet lystbetont for flere mennesker, sier Wisløff.