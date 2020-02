Låtene som holder nyttårsknekken på avstand

Ikke mist den friske følelsen av «nytt år, ny meg» selv om januar går mot slutten.

Til tross for søvnmangel første mandag morgen etter juleferien gikk du kanskje likevel motivert ut døra med et smil om munnen. En måned senere er kanskje ikke vekkerklokka, som ringer litt for tidlig hver morgen, eller overfylte treningsstudio like tolererbart. Motivasjonen begynner å skrante, og nyttårsforsettene havner lett i glemmeboka. Men fortvil ikke, disse låtene er her for å løfte deg opp av dypet, og sikre at februar blir en ny sjanse til komme seg tilbake på beina.

Florence and the Machine - «Shake It Out»

Hvis du noen gang har vært på en konsert med Florence and the Machine, så vet du at det handler om å leve i øyeblikket. Frontfigur Florence Welch har selv omtalt låta som en slags «hangover-kur» som handler om å glemme fortidens sorger. Ikke fokuser på alt du kunne gjort annerledes. Ikke tenk på treningen du droppet forrige tirsdag til fordel for enda en episode på Netflix. Hør på Florence, og rist det vekk. Låta er garantert å få deg opp av sofaen og ut på dansegulvet, hvor du kan riste av deg gårsdagen og løfte blikket.

Survivor - «Eye of the Tiger»

Tittellåta på Survivors tredje album kan kanskje beskrives som en av de mest klassiske treningslåtene som eksisterer per dags dato. Låta ble for alvor kjent som en del av soundtracket til Rocky 3. Om det ikke er nok å ha en treningsmontasje av en svett Rocky i bakhodet for å få opp viljestyrken, vil definitivt det velkjente hooket gi et spark bak for å komme i gang.

Enhver Lizzo-låt

Er det noe vi virkelig bør ta med oss inn i det nye tiåret er det Lizzo. På mange måter var hun musikkdronningen av 2019, både grunnet utgivelsen av hennes kritikerroste tredje album Cuz I Love You, samt det generelt gode humøret hun sprer rundt seg. Måten hun oser selvtillit og gir litt faen i resten av verden på er et tankesett vi alle kan lære av. Kjør godbiter som «Good as Hell», «Truth Hurts», «Juice», og «Water me» på full guffe, og kjenn energien strømme på.

Nas - «The World Is Yours»

Nas trenger bare rundt fem minutter på å overbevise deg om at verden er din til å gjøre akkurat hva du vil med. Med behagelige beats og følelsen av å ha en personlig heiagjeng på øret, er denne låta akkurat det man trenger når motivasjonen må bygges opp fra bunnen av.

