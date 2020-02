Det er glød i asken på Byggrevyen

Noen ganger slukkes flammene av den store klisjé-vannbøtta. Andre ganger pøser de på med tennvæske og flammene står opp til taket.

Fredag kveld i Verkstedhallen er det både god stemning og høy temperatur. Det er duket for årets Byggrevy: I fyr og flamme, og publikum loses gjennom litt av hvert. Når bandet setter showet igang er det én ting som er sikkert: De serverer høy musikalsk kvalitet, og bandet står for noen av de sterkeste innslagene i revyen. Byggrevyen leverer gode sketsjer, men enkelte ganger går de dessverre i klisjéfella.

Revyen serverer kjente og forutsigbare støt mot indøkere, dragvollinger og petroleumsstudenter, men byr også på nyere tematikk som Frexit(Frp-exit), Bompengepartiet og skogbrannen i Australia. Den litt uklare, men gjennomgående, tematikken er også at verden går til helvete, samt den store klimautfordringen.

Byggrevyen snubler på startlinja, og en del traurige og lavenergiske sketsjer må kommes gjennom. Etter pause markerer imidlertid overtyren toppunktet, og her blir vi en stund. Musikken starter mykt og bygges opp til et spektakulært samspill mellom alle instrumentene - det er først her vi for alvor føler trommene, fiolinen og saksofonen, og de virkelig skinner for første, og heldigvis ikke siste, gang. Bandet smeller til med imponerende overganger til så og si hver sketsj etter dette, og det merkes på stemningen. Vi er på et helt nytt energinivå nå.

Foto: Madelene Norbeck Stock/Byggrevyen «Sjasjaman» var et av revyens høyenergiske musikknummer.

Den spektakulære overtyren følges raskt opp med nok et høyenergisk musikknummer i form av «Sjasjaman», og det er ikke det eneste på denne siden av overtyren. «Planteliv» er ikke bare morsom, men har de mest imponerende sangøyeblikkene i revyen. «Sol, sommer, studietid» kombinerer underholdende sang og solid sketsj perfekt. Så pepres det på med revyens mest solide humormateriale, i form av «Kjør mæ hardt fra AtB», «Fæffæ» og «Minuttene før Frp går ut av regjering». «Avdanka reality star» byr på alt: tre jenter med ufattelig scenetilstedeværelse, overraskende imponerende røster, og god koreografi som var godt gjennomført. Kjemien sitter som et skudd, noe sjarmen og energien også viser. Ikke minst er sangteksten genuint kjempemorsom.

Sketsjen «21 Savage» viser tydelig hva Byggrevyen har å by på på sitt beste – skuespilleren glemmer ordene og klarer ikke rappe med beaten, men mens hun står og ler med medskuespilleren sin, gjør publikum det samme. Upolert og litt ute av takt føles det som man ser en vennegjeng kose seg på scenen. Man må ikke være en del av det selv for å nyte det.

Det er enkelte sketsjer som ikke fungerer like godt, og som kunne vært litt mer gjennomarbeida. Her kan «Thaitanic thaimassasje» trekkes fram som et eksempel. Idéen rundt at en massør og personen som skal masseres spiller ut filmen Titanic er original og egentlig veldig morsom. Likevel trekkes den ned på grunn av en thailandsk aksent som ikke egentlig hadde noe særlig funksjon. Aksenten virker malplassert og lite gjennomtenkt. Sketsjen «To iranere» spiller også mye på en allerede velkjent karakter: Herman Flesvigs karakter Mæhmed fra Førstegangstjenesten. På en side er dette noe publikum virkelig ser ut til å like, men sketsjen spiller også på stereotypier, som er litt uheldig. Det samme gjelder sketsjen «Idioter i team», der Dragvoll igjen blir offer for uthenging og et bilde på dumme mennesker. Enkelte forestillinger er vanskelige å rokke ved.

Alt i alt har Byggrevyen mye å by på av tilstedeværelse på scenen, driv og humor. Det serveres solide skuespillerprestasjoner og humor som når gjennom til publikum. Likevel hadde det nok lønt seg med litt mer gjennomarbeidet stoff til tider. Publikum virket uansett fornøyde med det de ble servert.